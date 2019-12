4 Hugo le echa en cara haber hablado de su vida sexual

Adara, con las manos en el rostro, pedía disculpas. «Lo siento, de verdad». «No te preocupes. Lo hecho, hecho está. Me duelen otras cosas. Hay cosas que son íntimas nuestras… Se escucha todo. Eso me duele más que lo otro, te lo juro. Yo te tengo ahí arriba. Después lo verás. No te machaques. Lo tomo como es. Yo no me merezco esas cosas. Vine a ser sincero contigo», aseguraba Hugo.