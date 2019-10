3 «Si me confirma lo que dice, se acaba el concurso para mí»

«Me gustaría hablar con ella ya. He sido generoso con el programa. Pediría que me dejaran hablar con ella hoy. Si me confirma lo que dice ese video, se acaba el concurso para mí Estoy aquí como su pareja. Estoy enamorado de ella, la amo, siempre la he defendido, pero si ella no está enamorada de mí…». Así reaccionaba Hugo Martín al escuchar las palabras de su pareja dentro de la casa de Guadalix.