1 Adara: «Me das miedo»

«Lleva días provocando esto», lamentaba Adara. «Eres un calculador, una persona fría. Me das miedo». La concursante cree que el cambio de comportamiento de Hugo respecto a ella se produjo «desde que se fue Gianmarco. Lo buscaba y lo llamaba y pasaba de mí. Este tío me da miedo. No puedo creer que esto esté pasando. No me ha pasado algo así en mi vida», decía, rota en llanto.

‘GH VIP 7’: Tensión entre Gianmarco y la madre de Adara