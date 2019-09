‘GH VIP 7’: 11 concursantes amenazan con abandonar por culpa de Hugo Castejón

El ambiente está que arde en Guadalix de la Sierra. La fiesta celebrada por los concursantes de ‘GH VIP 7’ ha tenido graves consecuencias. Por primera vez, un grupo de participantes del ‘reality’ de Telecinco se ha puesto de acuerdo y amenaza con abandonar Si Hugo Castejón, Adara y Dinio permanecen en la casa.

GH VIP 7: Las pelotas de Mila

Un ‘boicot’ en bloque

«Once concursantes amenazan con abandonar si Hugo, Adara y Dinio siguen en la casa». Con estas palabras, la periodista y presentadora Nuria Martín explicaba en el programa ‘Cazamariposas’ cuál era la complicada situación en la edición ‘celebrity’ de ‘Gran Hermano’.

GH Vip 7: Isabel Pantoja saca la artillería pesada para salvar a Anabel Pantoja de la expulsión

Las provocaciones del cantante y sus amigos

Al parecer, un grupo de concursantes se ha plantado y ha dicho ‘basta’ a las constantes provocaciones del ex de Marta Sánchez. Concretamente, han sido Mila Ximénez, Kiko Jiménez y Alba Carrillo los que han decidido unirse frente a los constantes ataques del cantante y exfuncionario. El resto de habitantes los apoya y están dispuestos a continuar adelante con sus peticiones. No soportan a Hugo y su particular ‘eje del mal’.

GH Vip 7: Mercedes Milá critica el gran fallo del programa, según su visión experta

Hugo Castejón, en jaque

Así, unidos en bloque, este trío de concursantes encabeza el órdago lanzado a Castejón y ha puesto a la dirección del programa contra las cuerdas. O se quedan ellos en el concurso o se queda Castejón. Una iniciativa sin precedentes en el espacio.

Antonio David, destrozado, repasa los dramas de su vida

Dinio admite haber desquiciado a sus compañeros

La guerra abierta contra el artista se ha desencadenado tras una guerra de uvas que protagonizaron, bromeando, Hugo, Adara y Dinio en el jardín de la casa. El resto de concursantes veía la escena desde el interior. Las provocaciones de quienes estaban en el exterior a sus compañeros fueron incesantes. Tanto, que el cubano admitió: «Los hemos desquiciado a todos».

Mila Ximénez estalla: quiere abandonar ‘GH VIP 7’