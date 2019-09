Estela Grande está cada vez más cómoda dentro de ‘GH VIP 7’ y por eso no duda en abrirse en canal con sus compañeros en la casa más famosa de la televisión. La mujer de Diego Matamoros ha narrado un desagradable episodio que tuvo con Marta López, novia de Kiko Matamoros. Y este, lejos de quedarse callado, ha contestado.

“Me dijo ¿Ya no estás conDiego Matamoros? Pues mejor porque hace ocho meses me hablaba a mí por Instagram”, desvelaba Estela Grande en el concurso de Telecinco. “Yo que sé que hace con mi suegro, pues pasar el rato”, le decía a Alba Carrillo.

«Estas palabras de Estela no ayudan absolutamente nada a mí acercamiento con Diego y no me lo esperaba porque ella dijo en su momento que no iba a hablar de mí», ha indicado el defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ en ‘Viva la vida’. Asimismo, ha dejado claro que sus declaraciones le han parecido una auténtica falta de respeto.

La concursante de ‘GH VIP 7’ también ha querido compartir con sus compañeros cómo fue su boda con Diego y cuándo se enteraron que Kiko sí acudiría al enlace. «Supimos que había venido media hora antes de la boda», asegura. Además, ha dejado caer que el colaborador de ‘Sálvame’ cobró por asistir. “Pues a mí me juró por su madre que no”, contestaba Mila Ximénez.