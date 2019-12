Se acerca la gran final de ‘GH VIP 7’ y las tres finalistas, Mila Ximénez, Adara Molinero y Alba Carrillo, se han enfrentado a la realidad que les espera fuera de la casa de Guadalix. Varios colaboradores del debate presentado por Jordi González han tenido la oportunidad de preguntarles a las concursantes y gracias a esto, Miguel Frigenti y la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se han vuelto a ver las caras.

La acalorada discusión entre Mila Ximénez y Alba Carrillo: «Si quieres guerra, la vamos a tener»

«Has acusado a tu compañero Antonio David de ir agazapado pero tú has estado tu primer mes y medio todo el día en la cama quejándote. En una desidia continua, e incluso te has metido con este programa. ¿Crees que una persona así, que le reconoció a su madre entre risas que no te habías ido del concurso por no tener dinero para poder pagar la sanción, merece ganar este concurso?», le cuestionaba el colaborador a su compañera de programa. «Tú escribiste un tuit diciendo que mi paso por la casa era decepcionante. Estoy aquí, en la final«, respondía Alba Carrillo.

«Contesta sobre tu concurso, yo no he entrado en ‘Gran Hermano’, te lo digo porque hablaste de mi familia y dijiste que soy un muerto de hambre«, le respondía el joven. «Gracias por decir que mi concurso es una mierda. Quedas retratado. Tú me acusas de que mi concurso ha sido decepcionante pero estoy en la final. Te lo explicaré cuando estemos en igualdad de condiciones, no voy a decir cómo nos reímos de ti en las reuniones de ‘Ya es mediodía'», le respondía Carrillo. «Yo no voy a decir qué dices en las reuniones, porque soy un buen compañero. Te pondrán las imágenes y quedarán a las altura del betún», replicaba Frigente.

Minutos después de la discusión, Alba Carrillo se venía abajo y confesaba que no entendía las críticas: «Yo tuve una depresión, me hace daño que digan que yo me he tirado todo el concurso durmiendo… Me intento reír, he estado verdaderamente triste, lo sabe la psiquiatra. De verdad tengo muchas cosas que no son de este concurso pero me joroba porque han pasado aquí cosas que no puedo explicar«. Ante la justificación de la ex de Fonsi Nieto, Miguel Frigenti aseguraba que no se creía sus lágrimas y que no iba a permitir que le dieran lecciones.