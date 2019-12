No han pasado ni 24 horas después de que Gianmarco entrara en la casa de Guadalix de la Sierra para pasar la noche con Adara y el italiano vuelve a estar seguro de los sentimientos de la concursante.

«Las emociones del corazón no se pueden controlar»

Después de disfrutar de una noche cargada de roneo, miradas cómplices y caricias, el italiano ha compartido con el mundo lo que siente por la madrileña. «Las emociones del corazón no se pueden controlar… algo de mágico está a punto de ocurrir o quizás ya ha ocurrido…». Con estas palabras, el estudiante de Derecho ha proclamado a los cuatro vientos, una vez más, su amor hacia la exazafata. El comentario acompañaba a un montaje fotográfico con algunas imágenes de la pareja durante la última noche que pasaron juntos en ‘GH VIP 7’.

El pasado 11 de diciembre, el italiano regresaba al ‘reality’ por voluntad del 74% de la audiencia. En su encuentro con Adara, le confesaba sentirse algo confuso. No quiere ser un plan B para ella. «Después de que te besas con él (Hugo Sierra) no puedo estar súper feliz», le explicaba. Adara, que lo miraba con dulzura, le respondía: «Sabes cómo soy con tan solo mirarme. Has estado conmigo 24 horas. ¿Me has estado esperando? ¿Sí o un poquito? Sabes lo que siento con tan solo mirarme«.

La joven también pedía a Gianmarco un poco de comprensión: «No eres consciente de la situación tan difícil que tengo». No sin antes dejarle claro su emoción por verlo de nuevo: «Tenía muchas ganas de verte».