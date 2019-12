9 ¿Cómo era el Jesús que conociste hace años?

Yo conocí a Jesús en Madrid el día de mi cumpleaños. Al principio no me gustó, pero luego reconozco que se lo curró hasta que me ligó. No me gustaba porque era un personaje televisivo que se dedicaba a hablar de Pantoja. Antonio David siempre me dijo que tuviera cuidado de donde me iba a meter y otro que también me lo dijo fue Iker Casillas.