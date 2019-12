La relación dentro de la casa de ‘GH VIP 7’ de Adara con Gianmarco ha puesto patas arriba la vida de la joven. La madrileña entró emparejada con Hugo Sierra, una relación que se tambalea casi dos meses después del inicio del reality, y ante su posible salida, Adara ha hablado de sus dudas con sus compañeras, Alba Carrillo y Mila Ximénez.

«Por una parte me parece una locura lo que he vivido y por otra me da mucha pena», ha revelado. Actualmente es presa de las inseguridades y no lo oculta: «Tengo miedo de no estar segura de algo y cagarla». Sabe que se juega mucho en el exterior y reconoce estar «super confundida».

«Necesito hablar las cosas y voy a esperar a salir fuera», ha afirmado rotunda. Respecto a si tiene una idea clara de lo que quiere con Hugo o Gianmarco, vuelve a ser un mar de dudas: «No tengo ni idea de lo que voy a hacer, de lo que va a pasar».

Un tema que también preocupa a sus compañeras, Mila Ximénez le aconsejaba con prudencia: «No eres una chica que está soltera, tienes un compromiso. Debes hablar las cosas y solucionar la situación», afirmaba. «Me parece fundamental lo de hablar y decir ¿Ahora qué hacemos?», continuaba. Respecto a esto, Alba se pronunciaba y le decía que para estos problemas estaban los abogados.

Gianmarco también ha reconocido su temor ante la posición de la madrileña cuando salga de la casa de Guadalix . «Tengo miedo de que Adara vuelva con Hugo. Al final creo que dice esas cosas más por cuidar el discurso del niño y no de sus sentimientos. Si necesita tiempo es normal, tiene que aclarar muchas cosas. A mí me bastaría con mirarla y entenderla, no es un discurso de que deje mi vida, no tienes que dejar tu vida por otra persona, tú compartes tu vida con otra persona. Uno puedo estudiar en otra parte…», afirmaba en ‘Sábado deluxe’.