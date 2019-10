1 La bronca de Jorge Javier a Mila

Pero Belén no es la única que ha alzado su voz para hablar de manera transparente sobre Mila. Jorge Javier Vázquez también ha sido muy franco a la hora de valorar su actitud. No en vano, el pasado 24 de octubre descargó duramente contra ella. «Me ha dolido muchísimo escuchar algunas, como ‘me voy a mi casa’. Hablabas de mí como ‘éste no me conoce’… Éste soy yo. Y soy uno de tus mejores amigos», le dijo.

