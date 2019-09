El paso de Mila Ximénez por ‘GH VIP 7’ está siendo analizado con lupa por sus compañeros de ‘Sálvame’. Belén Esteban es la que más crítica se ha mostrado con su compañera y no ha dudado en explicar sus motivos a la audiencia.

«En dos días que llevo comentando ‘Gran Hermano’, lo único que la gente me dice es que me estoy vengando de Mila. Y no me gusta que me digan eso. Lo tengo superado, lo anterior y eso. Esta señora va a ‘Supervivientes’ y di la cara por ella«, comenzó a explicar la princesa del pueblo.

«Lo que no puedo decir es que lo hace bien cuando veo que lo está haciendo como el culo. Y me duele, os lo digo. Y sé que cuando salga va a estar enfadada conmigo pero tengo que ser sincera. Me gustaría que Mila estuviese bien, pero no la veo nada bien dentro de la casa», reflexionaba la colaboradora del programa de las tardes de Telecinco.

Sobre si su compañera, y amiga, podría cambiar la forma de desenvolverse dentro de la casa de Guadalix, Belén Esteban lo tiene claro: «Yo veo defectos en Mila desde el jueves pasado pero espero que nos sorprenda con sus cosas buenas«. De la misma forma, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha indicado que le ha preguntado a dos personas de su alrededor si estaba haciendo lo correcto (criticar el concurso de Ximénez). Sobre esto, ha encontrado diversas opiniones: «Una me ha dicho que le daría un voto de confianza, así que estoy dispuesta a dárselo. Pero otra me ha dicho que estoy haciendo lo que tengo que hacer«.

