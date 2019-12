Belén Esteban ha cargado duramente contra Hugo Sierra en ‘Sálvame’. La pareja de Adara Molinero visitaba ‘Sálvame’ para anunciar que ha retirado la denuncia que había puesto contra la exazafata.

Después de su encuentro con Adara en la casa de Guadalix de la Sierra, el uruguayo quiere luchar por su relación con la madrileña. Por eso ha decidido retirar la denuncia que había puesto contra la joven. «Después de lo que sucedió el jueves, mi corazón me dijo que tenía que quitarlo. El viernes llegué a Palma a las cuatro de la tarde y a las siete la quité», explicaba.

«No quieres que se encuentre con la noticia», comentaba Carlota Corredera al escuchar su anuncio. «Después de lo que viví y de lo que sentí creo que todavía queda una oportunidad y no quiero que esté condicionada por nada», respondía el exganador de ‘Gran Hermano Revolution’.

A Belén Esteban le costaba entender los motivos por los que Hugo ha cambiado de actitud. «Te voy a hablar muy claramente y espero que no me moleste lo que te voy a decir. Para mí eres un liante», le decía. «A ver si me sé explicar y me sabes entender. Subes arriba y le metes un beso y la chica está desconcertada».

La ‘Princesa del Pueblo’ explicaba a Hugo cómo valoraba su conducta. «Me alegra que hayas quitado la denuncia, pero no la tenías que haber puesto. Tenías que haber esperado. ¿Porque os disteis un beso en la boca ya se ha arreglado todo? Explícamelo, porque no lo puedo entender».