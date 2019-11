6 Antonio David se derrumba

Al ver a Olga en el plató de Telecinco, Antonio David no pudo reprimir las lágrimas. «Luchadora, que eres una crack. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué guapa estás. No tenías que estar ahí», le decía. Y admitía haberse llevado una grata sorpresa. «No me lo esperaba. La echo mucho de menos».

El motivo por el que Antonio David está preocupado por su hija