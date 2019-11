2 «He perdido mi trabajo»

El joven dice haber sufrido mucho después de que Joao destapara su relación con él en el ‘reality’. «A mí me ha perjudicado que me quedé sin trabajo. Mi madre me ha dicho que no viniera por aquí», ha dicho.

Pol Badía, novio del Maestro Joao y ex de Adara, nuevo concursante