Alba Carrillo ha convertido una inocente conversación con sus amigas de ‘encierro’, en el preámbulo de un posible reencuentro televisivo que no se habría dado en 20 años. Como el que no quiere la cosa, la modelo ha puesto todos los focos sobre su amiga Rocío Carrasco, que sin quererlo y sin pronunciar una sola palabra está siendo protagonista indiscutible de está última edición de Gran Hermano Vip.

Cuando Alba Carrillo habla, sube el pan, y en esta ocasión el pan está más calentito que nunca. El sábado se emitieron unas imágenes en las que Alba Carrillo, Estela y Noemí comentaban como esperaban que fuera su salida del concurso y entre otros comentarios de unas y otras, la rubia dejaba caer la bomba, “cuando yo llegue a la final y vaya mi amiga Rocío a abrazarme…” decía sin saber, o quizá sabiéndolo, el revuelto que sus palabras podían causar fuera.

Alba Carrillo y Rocío Carrasco

‘GH Vip’, ¿Irá Rocío Carrasco a plató? Alba Carrillo dice sí

Pero SEMANA puede afirmar que sus deseos está vez no van a ser atendidos, su amiga Rocío Carrasco no va a acudir a abrazarla a plató, tendrá que esperar a estar fuera del concurso y de los estudios de Mediaset para disfrutar ese encuentro en privado. Aunque tampoco sabemos si realmente se producirá, pues lo cierto es que según Rocío Flores, puede que su madre no esté muy contenta con todo lo que Alba Carrillo ha hablado de ella durante el concurso. Aunque bien es cierto que siempre ha sido para salir en su defensa y que la amistad que ambas comenzaron en ‘Hable con ellas’ ha perdurado en el tiempo y quizá no sean las más íntimas pero si mantienen una relación estrecha, lo que muchas veces hace que se perdonen ciertas cosas.