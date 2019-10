El pasado jueves, durante la gala de ‘GH VIP 7’, fue una noche complicada para Alba Carrillo tras la bronca de Jorge Javier Vázquez por las continuas quejas que esta estaba teniendo dentro de la casa de Guadalix. Dos días después, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha reflexionado y ha recapacitado sobre lo que estaba haciendo en el concurso.

“Me sorprende que haya psicólogos y psiquiatras que no vean lo que me pasa, la manera no es apretar”, decía la modelo después de que el programa emitiera unas imágenes en las que aparecía llorando. Ante estas quejas de Carrillo, Jorge Javier Vázquez quiso ser claro: “No se puede echar mierda contra la gente que hace este programa, si no estás a gusto, ten la vergüenza de coger la puerta e irte. Pensaba que te conocía, que había superado la rabia que me provocaban alguno de tus comportamientos, pero la realidad supera a lo que esperaba. La puerta está abierta, puedes irte cuando te dé la gana”.

Ahora, unos días después, Alba Carrillo ha recordado la reprimenda del presentador entre risas. «A ti y a mí nos echan la bronca y al día siguiente estamos nuevas. Estarán flipando… es que les va la marcha. Gracias Jorge«, comentaba la modelo.

Asimismo, quiso ponerse en la piel de los espectadores y aseguró: «Dirán ‘ayer se pegaron su llorera y hoy están como nuevas, dándolo todo’. Pero no me digas que eso no es de desquiciadas».

