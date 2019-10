7 Miedo a sentirse sola

Reconoce que el concurso le está pasando factura. «Estoy cohibida, con tanto abucheo y tanto reprobar mi comportamiento desde el exterior, me estoy sintiendo fatal, no me puedo comunicar, se me hace un nudo en la garganta y estoy con miedo a hablar y a sentirme sola aquí».

