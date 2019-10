«Las oportunidades llegaron después, pero sí he tenido donde “caerme muerto”. Siempre he podido refugiarme en mi familia, que me animaba y me daba todo el cariño del mundo. Es muy triste tener que escuchar a una compañera decir tales barbaridades, e inventarse mentiras para hacer daño. Yo no juego en la liga de Alba Carrillo y que lo único que siento por ella es pena y tristeza. Nunca he hablado de esto porque no suelo hablar de mi vida privada, pero estoy muy orgulloso del camino recorrido», dice, notablemente enfadado.