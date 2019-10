Alba Carrillo está siendo una de las protagonistas sin lugar a dudas de esta edición de ‘Gran Hermano VIP’. La concursante vivió el pasado martes su noche más dramática después de criticar a la productora del programa y amenazar con abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.

Alba estalla contra la productora del programa

Aunque lo cierto es que después de ‘GH VIP: Límite 48 horas’ parecía que la maniquí estaba calmada, al terminar el programa comenzó a despotricar contra la productora por la manera que tenían en editar los vídeos que se emitían posteriormente en cada una de las galas.

Alba Carrillo harta de la situación, explotó y espetó: «Han conseguido que la gente aplauda a Kiko y que yo sea la mala. ¡Gracias Zeppelin! Besitos». Pero la cosa no quedó ahí, además de amenazar con abandonar el concurso, la modelo siguió haciendo unas declaraciones demoledoras que no han pasado desapercibidas.

La noche más dura de Alba

«Yo he venido aquí por mi hijo y estoy aquí por mi hijo, pero no lo voy a perder por estar aquí. Ellos lo saben. Están jugando con una cosa muy seria. Y me quito la mierda de micro, ¡Y os lo podéis meter por el agujero del c***!», han sido las palabras de Alba Carrillo.

A pesar de que no queda muy claro a quién van dirigidas estas palabras, todo hace indicar que se refiere al programa o a la propia productora Zeppelin TV, a la que antes le había mandado «besitos». Lo cierto es que no es la primera vez que Alba Carrillo amenaza con abandonar ‘GH VIP’, ya que durante las primeras semanas, también lo hizo.