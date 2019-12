Adara está muy confundida después de confesar públicamente sus sentimientos hacia Gianmarco. La concursante de ‘GH VIP 7’ no ha podido más y, durante una visita al confesionario, le ha pedido perdón a su pareja y padre de su hijo, Hugo Sierra.

Las dudas de Adara, ¿Hugo Sierra o Gianmarco?

«No sabe nadie todas las veces que he pensado sola y me lo he tragado todo. Pensaba en la situación con mi pareja, en lo que me estaba pasando con Gianmarco… es muy difícil para mí reconocer esto. No quería decir nada por respeto a Hugo. Es el padre de mi hijo. Le quiero y lo voy a querer siempre. Pero no he podido controlarlo», confesaba entre lágrimas la concursante.

La madrileña ha dejado muy claro que el italiano le ha hecho sentir especial en un momento en el que ella estaba mal. «Cuando entré, pensaba que todo estaba bien. Pero iba pasando el tiempo y me di cuenta de que parecíamos un poco amigos. Me he dado cuenta aquí que estaba normalizando cosas que no son normales en una pareja. Yo eso no lo sentía. Estoy muy mal porque yo lo he dado todo por él«, afirmaba. Asimismo, ha dejado claro que no quiere acabar mal con el que es el padre de su hijo y que «si le hago sentir mal por contar esto, que me disculpe». «Creo que él también se ha tenido que dar cuenta. Perdóname si te he hecho daño, nunca ha sido mi intención», finalizaba rota la concursante.