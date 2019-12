Queda menos de una semana para que una de las finalistas se haga con el maletín de ‘GH VIP 7’. Hasta entonces, el programa ha premiado a las tres concursantes y les ha permitido hacer una llamada de 45 segundos a alguien importante para ellos. Tras dudarlo durante varios segundos, Adara lo tenía muy claro: quería hablar con Gianmarco.

Adara, enamorada de Gianmarco y dispuesta a pasar por el altar

Después de marcar su número de teléfono, el italiano le dedicaba unas tiernas palabras: «¡Adari! Apúntate mi número así lo tienes para cuando salgas. No pude ir a la quedada porque tuve un trabajo en Málaga. Te espero en la gala, te quiero. La noche contigo fue muy increíble».

El ataque de celos de Adara tras ver una imagen de Gianmarco y Alba Carrillo

Después de escuchar sus palabras, la azafata, muerta de la vergüenza, aseguró que ella sentía lo mismo por él: «Me acuerdo mucho de ti». Tras cortarse la llamada, Adara reconocía que le había gustado mucho escucharle. «La primera llamada que fuerte. Me ha respondido a una cosa que yo había pensando, qué raro que no estuviera en el vídeo de la quedada y justo me ha respondido a esto».

Con respecto a las otras dos concursantes, Alba Carrillo tomó la decisión de no hacer uso de su llamada porque no podía elegir a ningún nombre de la lista de teléfonos que tenían. En cambio, Mila Ximénez lo tuvo muy claro: llamar a su hermano Manolo. «Ya he hablado con Alba el jueves, ¿qué tal estás? ¿Lo estás pasando muy mal?», le preguntaba la colaboradora de ‘Sálvame’.