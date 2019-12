La gala del pasado jueves dejó a Adara más confundida que nunca después de su reencuentro con Hugo Sierra y Gianmarco. Pasados unos días, la concursante de ‘GH VIP 7’ ha hecho balance de lo sucedido y ha compartido con sus compañeras cómo se siente al respecto.

Adara, con una sonrisa de oreja a oreja, ha recordado su beso con Hugo: «Tengo un chocho en la cabeza que te cagas… ¿Todas las parejas tienen crisis no?». «Sí y a veces salen reforzadas. Este round lo ha ganado Hugo«, le respondía Alba Carrillo, mientras que Noemí asentía con la cabeza.

De la misma forma, y recordando su conversación con el italiano, la joven ha asegurado que no le gustó nada cómo le preguntaba todo el rato que si tenía que esperarla fuera. «Tiene 23 años y se nota. Tampoco le puedes pedir… Está compitiendo porque los hombres son muy competitivos y ahora hay una lucha de titanes de a ver quién la tiene más larga. Yo veo más hombre a Hugo. Te dice te quiero y vamos a solucionar las cosas», comentaba la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. «Lo que quiero ver es qué pasa detrás de las cámaras. Me dijo muchas veces que me amaba y que me echaba de menos. Yo sentí que Gianmarco solo vino para saber si tenía que esperarme o no. Quiero ver qué pasa fuera. Hugo me sorprendió«, asevera Molinero. «Gianmarco es muy egoísta en general», dejaba caer Noemí.