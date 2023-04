'Got Talent: All-Stars': todo listo para su estreno este sábado en Telecinco

Con Santi Millán de nuevo como presentador y un jurado fijo formado por Paula Echeverría, Edurne y Risto Mejide, 'Got Talent: All-Stars' reunirá sobre el escenario a algunos de los artistas que han destacado en ediciones de todo el mundo.

Los talentos que han dejado huella en las diferentes ediciones de 'Got Talent' en todo el mundo, se verán de nuevo sobre el escenario de 'Got Talent: All-Stars', que Telecinco estrena este sábado 15 y que tendrá seis entregas y la final. Esta edición nos permitirá ver desde un ilusionista de Taiwan, hasta un acróbata ruso o un comediante neozelandés, entre otros artistas internacionales.

Con Santi Millán como veterano y experto maestro de ceremonias del formato y Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide como miembros fijos del jurado 'Got Talent: All-Stars' sentará en la mesa de los jueces a un invitado cada semana que tendrá la responsabilidad de elegir a uno de los dos clasificados de cada audición. El actor Fernando Tejero será el primero en unirse a la terna de jueces en el programa de estreno. Seguirán el mago Jorge Blass, el actor y humorista Leo Harlem, el actor Carlos Areces, el cantante Dani Fernández, el actor Luis Zahera y el youtuber TheGrefg, que estará en la Gran Final.



Santi Millán lleva siete años como presentador del formato: “'Got Talent' es maravilloso porque es ese tipo de programa que puedes ver en familia. Además, todos los números que se ven son espectaculares. El arte tiene un fuerte componente emocional y yo creo que toda la gente que se sube a este escenario, independientemente de lo que haga, consigue transmitir esa emoción”. La actriz Paula Echevarría repite como jurado por segundo año consecutivo: “Me siento como si todavía fuera novata, hay actuaciones que me dejan con la boca abierta porque realmente me abruma ver tanto talento”. La cantante Edurne ya es una veterana en estas tareas: “Es muy gratificante estar aquí, pero como yo he estado también al otro lado, cuesta mucho ser duro con ellos”. Risto, el juez con más fama de duro, reconoce que en esta edición “el pabellón está muy alto”.