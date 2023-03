'Got Talent: All-Stars' revoluciona a su jurado con Fernando Tejero, Luis Zahera o TheGrefg

'Got Talent: All-Stars' llegará pronto a la parrilla de Telecinco lleno de novedades. Este formato es la primera vez que viene a España en esta modalidad, con concursantes de todo el mundo, y se ha propuesto sorprender. Tras la marcha de Dani Martínez como jurado, tocaba ocupar su silla de cara a estas vuelta de tuerca del programa. No habrá solo un sustitito, sino que serán seis, como el número de galas que se han grabado. Fernando Tejero, Jorge Blass, Leo Harlem, Carlos Areces, Dani Fernández, Luis Zahera y TheGrefg han sido los seleccionados para unirse a los jueces y decidir cada semana quién clasifica hacia la final. Solo podrán elegir a dos clasificados de todos los que vean en cada audición.

Para todos ellos es la primera vez que se enfrentaran como jurado de concursantes en la televisión. El que menos relación con la televisión tiene es el último, TheGrefg, una de las personalidades más reconocibles del mundo del streamer y las redes sociales actuales. Su silla estará junto a la de Edurne, Risto Mejide y Paula Echevarría, que sí repiten la experiencia tras la última edición emitida. Al igual sucede con Santi Millán, que será el presentador una vez más. Sentirán el apoyo del público presente en los más de 1.400 metros cuadrados que tiene el teatro que han elegido. A diferencia de sus compañeros, los jueces invitados tendrán un privilegio, un Pase de Oro. Los otros jueces tendrán que ponerse de acuerdo entre las más votadas para canjear el suyo.

Dani Martínez se despide de 'Got Talent': "He vivido cuatro apasionantes temporadas"

Fue en enero de 2023 cuando se conoció el adiós de Dani Martínez a 'Got Talent'. Él mismo se encargó de agradecer en sus redes sociales todo lo que había vivido junto a sus compañeros y Freemantle, productora al frente del formato. "Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha sido personal y exclusivamente mía. He vivido cuatro apasionantes temporadas en esa silla", escribía lleno de nostalgia. Detrás no hay nada más que buenos recuerdos, "he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena y agradezco su cariño". La profesionalidad de todo el equipo es algo que siempre llevará con él, "vuestro trabajo ha hecho mejor el mío". Desde entonces no se ha alejado de la televisión y se ha convertido en el rostro visible de uno de los programas de Movistar. Allí presenta 'Martínez y hermanos', un programa de entrevistas donde saca lo más divertido de las experiencias de sus famosos invitados.