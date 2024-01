El tenso rifirrafe entre Gloria Camila y Gema López

Gloria Camila continúa centrada en su trabajo tratando de sortear las polémicas que le rodean. La entrada de la exmujer de su padre en 'GHDÚO' le ha vuelto a colocar en el centro del foco mediático de forma involuntaria, aunque ella no ha dudado en entrar al trapo. El concurso de Ana María Aldón en el 'reality' de Telecinco está siendo de todo menos tranquilo. La diseñadora también ha aprovechado su tiempo en la casa para pronunciarse sobre su matrimonio con José Ortega Cano. Unas declaraciones que no han sentado nada bien a su hija y ha respondido en forma de mensaje enigmático. Ahora bien, no ha sido este tema el que ha generado su incómodo encontronazo con Gema López. Las colaboradoras de 'Espejo Público' han protagonizado un tenso momento en pleno directo que no ha dejado muy bien parada a la también 'influencer'.

El detonante que ha motivado el choque entre Gloria Camila y su compañera

Esta semana, Sofía Cristo rompía su silencio en Espejo Público y desvelaba que Bárbara Rey se ha puesto en manos de profesionales. Una noticia que adelantaba revista SEMANA en exclusiva y que denota el complicado momento que vive la 'vedette' tras la entrevista de su hijo, Ángel Cristo Jr. Aunque está haciendo todo lo que está en sus manos para salir adelante, le han diagnosticado 'depresión', confirmó su hija. "Está haciéndolo todo y más. Está saliendo a caminar y se va a apuntar al gimnasio. Va a hacer todo por salir de este bache. Cumple 74 años el dos de febrero... Lo que más entristece a mi madre no te lo puedo decir. Va más allá, además, de mi hermano. Hay más personas implicadas", apuntaba Sofía Cristo.

Un día después, tocaba el turno de debatir la noticia en la tertulia 'rosa' del programa de Antena3 que presenta Susanna Griso. La conversación se ha centrado, entonces, en la importancia de la salud mental y de visibilizar los problemas asociados a su debilitamiento. Ha sido entonces cuando Gloria Camila ha querido aportar su opinión sin obviar su propia experiencia en sus argumentos. Una postura que no ha gustado nada a Gema López y se lo ha hecho saber sin miramientos. Recordemos que la hermana de Rocío Carrasco ha reconocido en varias ocasiones que ha tenido que recurrir a especialistas y medicación para cuidarse en este terreno. Es decir, sabe de lo que habla.

Las palabras de la hija de José Ortega Cano que han caído como una bomba

"Vi el programa y al final Sofi se quejaba de que muchos compañeros aquí como que apoyaban la versión que había dado su hermano. Y yo le escribí para decirle que al final mucha gente se cree lo que le cuentan y no se preocupan en conocer la otra versión porque a lo mejor le interesa más en el modo mediático escuchar esa versión ahora", ha comenzado explicando Gloria Camila. Sus acusaciones indirectas a los medios de comunicación y sus profesionales han provocado que Gema López saltara de forma casi inmediata. "Lo lleváis todo a vuestro terreno personal cada vez que interpretáis algo, ¿eh?", le frenaba en seco. La colaboradora se mostraba en total desacuerdo con que la joven justificara su opinión a partir de una vivencia personal y se lo ha hecho saber sin titubeos.

"Oye, de verdad. Es que...", trataba de defenderse Gloria Camila. "Lo que digo es que muchas veces gente que habla... No todo el mundo, pero si una parte... Saben que es porque la otra parte no va a salir a desmentir", insistía la tía de Rocío Flores. Su intento de alegato no ha convencido a Gema López que ha vuelto a 'contratacar'. "¿Sabes lo que pasa Gloria? Que yo creo que aquí hay dos debates completamente diferentes. ¿Qué está mal que un hijo hable mal de su madre y diga las barbaridades que dijo? Pues imagínate. Ahora, ¿todo lo que dijo es mentira?", le ha preguntado la periodista.

La intervención de Susanna Griso que ha puesto fin a la discusión

La joven no se ha dado por vencida. Por tercera vez, Gloria Camila ha tratado de dejar clara su postura aunque, esta vez, no ha sido Gema López quien le ha contestado. "Yo lo que quiero decir es que entiendo perfectamente a Sofi, porque a mí me ha pasado muchas veces de que la gente habla sabiendo que tú no vas a exponerte al mismo nivel", insistía. Es entonces cuando Susanna Griso ha decidido intervenir y zanjar de una vez por todas el rifirrafe que no iba a ninguna parte. Eso sí, desde un posicionamiento claro. "Pero tú estás hablando de su caso en concreto", ha sentenciado la presentadora.