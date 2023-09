Gloria Camila se planta y evita una encerrona a Ortega Cano en 'Espejo Público'

Gloria Camila ha vuelto al plató de 'Espejo Público' para cumplir con su labor como colaboradora del programa. De hecho, ha traído una exclusiva después de haber hablado con Froilán. Pero en un momento dado, todo ha dado un giro de 180 grados. A pesar de que lleva apenas dos apariciones, este jueves vivía un momento de lo más tenso en el plató. Y no ha podido evitar contestar con rotundidad ante una encerrona que le han hecho después de que se supiera que había acudido a las instalaciones de Atresmedia con su padre, Ortega Cano.

"Yo atraco y te voy a hacer una propuesta. Tú has venido hoy muy bien acompañada", ha empezado comentándole Gema López en el plató. Gloria Camila no ha dudado en contestarle: "Hoy vengo súper bien acompañada de mi padre", le hacía saber. En ese momento, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' le ha lanzado una propuesta a la joven: "¿Y tú me permites que le atraque y vayamos a saludar a tu padre?", se atrevía a preguntar Gema.

Gloria Camilia, que siempre ha protegido a su padre, Ortega Cano, ha sido de lo más tajante ante la propuesta: "No, porque yo no lo he traído para eso. Si le aviso con tiempo, estoy seguro de que él estará encantado, pero no le voy a poner en ese compromiso", le ha dicho rotunda.

La joven ha sido tajante tras la propuesta

Un tenso momento que por supuesto no ha pasado desapercibido para el resto de colaboradores que estaban sentados en el plató de televisión. De hecho, Susanna Griso ha querido evitar ante todo que se insistiera más y ha declarado: "Se lo respetamos". Gloria Camila, que estaba visiblemente incómoda, ha querido añadir: "Pero le estáis enfocando y el pobre está ahí detrás...".

Sin querer insistir más, sobre todo por la reacción que ha tenido Gloria Camila, Gema López ha querido quitar hierro al asunto y ha apuntado: "Es súper bonito que venga a acompañarte y quiera estar contigo". Susanna Griso, por detrás, no podía ocultar su sorpresa al ver la imagen del torero, ya que no se esperaba que estuviera en el plató: "No sabía que estaba, me estoy enterando ahora de que está Ortega Cano, al que saludo".

Ha mantenido una conversación con Froilán

Esta encerrona ha tenido lugar después de que Gema López le propusiera que podría empezar a hacer entrevistas a rostros conocidos. Y es que en su segundo programa, Gloria Camila ha traído una exclusiva de lo más interesante. La joven ha asegurado que ha mantenido una conversación con Froilán: "Yo me llevo bastante bien con Felipe, yo le llamo Felipe. Yo le he escrito porque, sabiendo que íbamos a hablar del tema, creo que es mejor hablar directamente con la persona. Lo que me dice Felipe es que está en su mejor momento, que está bastante feliz, que está trabajando, centradísimo en sí mismo y que está con su abuelo y no puede pedir nada más. Allí está con su abuelo, está trabajando y me ha dicho que está mejor que nunca", ha declarado Gloria Camila tras hablar con él.