Gloria Camila matiza sus palabras tras pedirle a Gema Aldón que recoja yucas en 'Supervivientes'

Los piques entre Gema Aldón y Gloria Camila responde a no cesan. Hace unos días, la hija de José Ortega Cano reaccionaba de manera tajante en las redes al enterarse de que la hija de Ana María Aldón era la primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2023'. "Enhorabuena Gema and Company. Os felicito por el buen representante que habéis tenido para gestionar todo esto, y también porque lo habéis hecho de puta madre hasta conseguir lo que queríais", espetaba en sus redes. "Nunca me equivoqué. Espero que recojas mucha yuca". Con estas palabras se desahogaba por completo. Ahora ha respondido cuando le preguntan por sus explosivos comentarios.

Vídeo: Europa Press

La colaboradora no ha querido entrar en detalles sobre la participación de Gema Aldón en el reality de supervivencia de Telecinco. Menos aún sobre su deseo de que recojas mucha yuca: "Es que nunca lo he hecho. Tendría que verme un vídeo en YouTube o algo. Bueno, igual en YouTube lo puede encontrar". La hija del torero de Cartagena ha declarado que está "feliz y contenta" tras estar apartada de los medios.

La influencer, que ha acudido a la celebración del cumpleaños de Amor Romeira, ha confesado que está "en proceso" de encontrar la felicidad: "Ser y estar no es lo mismo". También ha confesado que está "muy enamorada" y ha negado que esté esperando un bebé: "Te digo que quiero casarme y de repente 'boom, Gloria está embarazada'. No, no estoy embarazada". "La vida hay que vivirla y cuando llegue el momento llegará". Para ella, el amor es vital en todos los aspectos: "La vida es tan bonita y de verdad que el amor es súper importante, pero tanto en pareja, amigos, familia, en todo".

Fue hace apenas unos días cuando Gloria Camila estalló en las redes sociales contra Gema Aldón. Y, con una canción que hacía alusión en uno de sus versos a una "rata inmunda", cargaba contra su rival sin ningún tipo de filtros. No contenta con eso, daba un paso más y hacía público el duro mensaje que Gema le hizo llegar en junio de 2022 y que supuso el fin de su cordial relación. En ese mensaje texto, la hija de Ana María Aldón salía en defensa de su madre y aseguraba que ni a ella ni a nadie le hace falta ser "de tu familia de mierda". "Ni a mí, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás. No te paso ni una más. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre. Que lo único que he hecho yo estos 10 años es ayudarte en todo, hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una vez, la próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela", explotaba.

Poco después, el viernes 29 de julio, Gema Aldón ofreció una entrevista en el 'Deluxe'. En ella habló sin pelos en la lengua del trato injusto que la familia de Ortega Cano dio a su progenitora, así como los desprecios de Gloria Camila, como cuando dijo que sus diseños eran para gente mayor a raíz que esta presentara sus modelos en la 'Sálvame Fashion Week'. "Yo he visto a mi madre llorar, pero es verdad que a veces no me cuenta ni por qué llora. Ella no me quiere decir muchas cosas para no preocuparme. Espero que no sea por los Ortega Cano, porque entonces voy a hacer yo también llorar a los demás", decía.