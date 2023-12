Gloria Camila llama por teléfono a Rocío Carrasco: esta ha sido su respuesta

Es sonado en todos los rincones del planeta que la relación entre Gloria Camila Ortega y Rocío Carrasco es nula. Ambas forman parte de cada uno de los extremos de la guerra existente dentro del clan Mohedano. Una batalla que se agravó más a raíz del estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y ‘En el nombre de Rocío’, dos programas en los que la hija mayor de Rocío Jurado habló largo y tendido sobre algunas de las complicadas situaciones familiares que había tenido que afrontar a lo largo de su vida. Sin embargo, su hermana ha intentado enterrar el hacha de guerra y acercar posturas con la ex de Antonio David Flores.

La influencer abre su corazón como nunca antes

Gloria Camila ha tomado la palabra en ‘Espejo Público’ para asegurar que ha llamado en diversas ocasiones a su hermana, sobre todo en este último año: “Lo he intentado mucho tiempo, hasta hace poco… No sé por qué no me coge el teléfono”, ha comenzado explicando la colaboradora, demostrando que está dispuesta a que exista un acercamiento entre ellas: “Por mi parte siempre ha habido interés, intento no aferrarme al pasado o a los errores que se hayan cometido”, ha continuado.

Sus palabras no han quedado ahí, y la hija de José Ortega Cano ha detallado cómo fue el momento exacto en el que cogió su teléfono móvil y marcó el número de Rocío: “Hice una llamada cuando salió el tema de las cajas con las cosas de mi madre, pero no hubo respuesta. Quería hablar con ella antes de hacerlo legalmente (…) Hice llamadas para hablarlo por las buenas, de tú a tú, sin necesidad de llegar a abogados o a un juicio”, ha asegurado.

Si algo tiene claro la influencer, es que aún tiene muchos temas de conversación pendientes con Rocío Carrasco y espera que salgan a la luz de una manera más íntima, no únicamente ante un juez: “Hay que hablar muchas cosas y no serían por teléfono. Yo di el paso de llamarla para poder hablar bien las cosas”, ha confesado. Por ahora, su deseo tendrá que esperar, ya que no ha recibido respuesta de la que fuera esposa de Antonio David Flores, que no parece tener intención alguna de retomar la relación con su familia materna después de todo el daño causado.

Rocío Carrasco, ajena a la declaración de intenciones de Gloria Camila

Ahora, Rocío Carrasco permanece con la mente plenamente centrada en el homenaje que se emitirá hoy en ‘Lazos de Sangre’ hacia ‘la más grande’. Televisión Española se vestirá de gala esta noche para hacer un repaso de los mejores momentos de Rocío Jurado en vida. Un tributo al que más tarde se sumará su hija mayor, que dejará a un lado el hermetismo en el que ha estado inmersa en los últimos meses para recordar la figura de su progenitora. Sin embargo, una de las ausencias más considerables será la de Gloria Camila. Pese a que la joven ha llevado por bandera la imagen de la cantante allá por donde ha ido, la cadena pública ha preferido contar con su hermana en este homenaje, quizá porque ella ha trabajado de manera asidua en otros formatos de la casa.

Aún así, la hermana de José Fernando tendrá oportunidad de hablar largo y tendido sobre todo aquello que pueda decir Rocío Carrasco en ‘Espejo Público’. Gloria Camila se ha convertido en una de las piezas clave del programa de las mañanas de Antena 3, motivo por el que no resultaría extraño que respondiera a su hermana a través de este espacio televisivo.

De hecho, hace apenas unos meses la joven copaba titulares al admitir haber tenido “traumas de abandono desde la infancia”. Gloria Camila abría su corazón como nunca antes en la pequeña pantalla al confesar lo duro que ha sido para ella “ver a su padre y a su hermano en la cárcel”. Dos circunstancias de lo más complejas por las que considera que su “madre estaría orgullosa” de ella. Quienes sí lo están de forma indudable son algunos miembros de su familia como José Ortega Cano. Gloria Camila es uno de los pilares fundamentales en la vida del torero y ha permanecido a su lado en momentos convulsos como su inesperada ruptura con Ana María Aldón hace poco más de un año.