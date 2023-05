Gines regresa a España de 'Supervivientes' en medio de polémicas familiares

'Supervivientes' tiene a un nuevo expulsado, Ginés Corregüela. Ya no hay segundas oportunidades porque no existe el palafito. Jaime Navas y Artur están integrados en el grupo principal y la expulsión se produce los jueves. Después de salvarse Jonan, quedaba el ya ex concursante y Manuel Cortés en manos del público. Finalmente era elegido para regresar el primero y pone rumbo a España en medio de numerosos conflictos familiares. Yaiza, su pareja, le espera en un plató lleno de tensión por las diferencias que tiene con su hija Miriam. Esta le echa en cara a su padre la destrucción de la familia y le recomienda, en numerosas ocasiones, que se piense muy bien el continuar con ella.

Lo cierto es que desde que llegara a Honduras los problemas se le multiplican aquí. Los platós de Telecinco son testigos de los reproches de unos y otros, incluidas sus hermanas que han dado la cara esta semana en 'Sálvame' por la familia. Él bien sabe lo que está por llegar y así lo avanzó en su despedida en palapa: "No tengo palabras. Me hubiera gustado quedarme pero también tenía ganas de volver a España y resolver mi papeleta". En Mediaset le prometían que así sería, que tendría tiempo de dar todas las explicaciones que le pidieran.

La pelea entre Yaiza y la hija de Ginés continúa

Yaiza, nada más se conoció la noticia de la expulsión de Ginés y se anunció que vería un vídeo recopilatorio, abandonaba el plató con "ganas de vomitar". En este clip ya se le anticipó algunas declaraciones de las que se han realizado en antena. Lo que verá próximamente es, por ejemplo, el polígrafo al que se somete esta semana su actual pareja en 'Sálvame Deluxe'. Regresaría tiempo después y, con lágrimas en los ojos, mostraría su descontento con la expulsión de su pareja. Por lo único que se puede alegrar, en sus propias palabras, de que Ginés regrese es porque ahora verá por sus propios ojos lo que se dice y cómo se comporta ella ante eso.

Los espectadores y Jorge Javier Vázquez quedaron al pendiente de saber qué decisión tomara finalmente: ¿regresará con la que ha sido su mujer durante la mayor parte de su vida o continuará su relación con Yaiza de la que afirma estar enamorado?. Lo que no quiere es que nadie le delimite con quién puede o no amar. Su hija ante este reclamo le dejaba claro que solo buscaba aclarar por qué ha estado ausente en tantos momentos de su vida, que lo que él haga es su responsabilidad únicamente.