A 'GHVIP' no hay quién lo levante. El programa de convivencia de Telecinco tenía anoche todos los ingredientes para romper con la tendencia que mantenía hasta el momento y conectar con esa audiencia que hace tiempo que había perdido. No fue así. Ni Halloween ni las expulsiones disciplinarias de Gustavo y Alex atrajeron la atención del público y mejoraron la situación del formato. Todo en balde. 'Gran hermano obtuvo un 12.9% de cuota de pantalla y 948.000 espectadores. No llegó al millón. 'MasterChef Celebrity', por su parte, lideraba la noche con un excelente 16.9% de share y 1.202.000 espectadores. ¿Qué es lo que está fallando en la cadena de Fuencarral?

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:05 con 3.484.440 espectadores y un 27.2% de share

La 1: MasterChef Celebrity 16.9%

La 2: Saber y ganar 6.4%

Antena 3: La ruleta de la suerte 20.5%

Cuatro: First dates 7.9%

Telecinco: Vamos a ver 15.3%

laSexta: Aruser @s 18.8%

Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 22.4%



1. La ruleta de la suerte 20.5% 1.664.000

2. Aruser @s 18.8% 446.000

3. Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.5% 912.000

4. Vamos a ver 15.3% 499.000

5. Espejo Público 14.4% 415.000

6. La mirada crítica 12.1% 276.000

1. Pasapalabra 19.6% 2.260.000

2. Pecado original 12.6% 1.158.000

3. Y ahora Sonsoles 12.4% 1.107.000

4. Amar es para siempre 11.8% 1.175.000

5. Aquí la Tierra 11.7% 1.404.000

6. La Promesa 11.2% 992.000



1. El Hormiguero: Young Miko 16.9% 2.328.000

2. MasterChef Celebrity 16.9% 1.202.000

3. GH VIP 12.9% 948.000

4. 4 Estrellas 8.8% 1.225.000

5. GH VIP: Express 8.8% 1.209.000

6. Joaquín, el Novato: Barbara Rey 8.3% 702.000