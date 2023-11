'GHVIP' no se impulsa ni con la ansiada repesca: así fue su audiencia

A pesar de que las galas parecía que estaban estabilizándose, los debates no consiguen despegar. 'GHVIP' no termina de encontrar su sitio en la jornada dominical. El debate de anoche, conducido por Ion Aramendi, marcaba un 11.2% de share y 988.000 espectadores. De nuevo. no conseguía superar la ansiada barrera del millón. Por su parte, 'El justiciero', la película de la semana en 'La 1', lograba alzarse con el liderazgo y se apuntaba un gran 13.7% de cuota de pantalla y 1.731.000 espectadores. El segundo puesto del prime time se lo quedaba Antena 3 con su 'Secretos de familia', que bajaban al 11.6% y el 1.156.000 de espectadores.

1. La ruleta de la suerte 15.9% 1.227.000

2. Fin de semana 24h 12.4% 273.000

3. Socialité by Cazamariposas 10.4% 734.000

4. Got Talent España 10% 419.000

5. MasterChef Celebrity 9.3% 429.000

6. La sexta noticias: Especial: Contra la amnistia 9.1% 467.000

1. Multicine: Navidad en la casa bramble 10.9% 1.103.000

2. Aquí la Tierra 10.1% 1.283.000

3. Multicine 2: Un regalo para recordar 10.1% 1.046.000

4. Fiesta 9.7% 1.046.000

5. Sesión de tarde: 27 vestidos 9.5% 958.000

6. Home cinema: Al rojo vivo 8.9% 900.000



1. Película de la semana: El justiciero 13.7% 1.731.000

2. Secretos de familia 11.6% 1.156.000

3. GH VIP: El Debate 11.2% 988.000

4. Cine: Jungla de cristal: la venganza 10% 605.000

5. Salvados: Escucha, Junqueras 7.6% 1.065.000

6. Cuarto milenio 6.8% 845.000