La emotiva reacción de Zeus a la expulsión de Susana de 'GH VIP'

Los sentimientos están a flor de piel en la recta final de ‘Gran Hermano VIP’. Han pasado dos meses desde que arrancó la octava edición del reality que ha traído consigo la historia de amor protagonizada por Zeus Montiel y Susana Bianca. La pareja ha permanecido unida desde los primeros días del concurso, pero ahora sus caminos tendrán que separarse de manera temporal, ya que la canaria se ha convertido en la última expulsada.

En un duelo con Michael Terlizzi, Susana ha sido la peor parada. La audiencia ha decidido que sea ella quien abandone la casa de Guadalix, y por ende, ponga fin a su aventura televisiva. Una salida que ha llenado de tristeza a uno de sus pilares fundamentales en la pequeña pantalla, Zeus, que ha reaccionado a la eliminación: “Se me ha ido una parte muy importante para mí. Le tengo mucho que agradecer, lamento mucho que se vaya mi pilar de la casa. Yo seguiré luchando fuerte por mí y por ella”, ha comenzado.

Zeus se rompe ante la eliminación de Susana en 'GH VIP': "Nadie me ha dado lo que me ha dado ella"

Sus palabras no han quedado ahí, y el hijo de Sara Montiel ha continuado con su declaración: “Más enamorado de ella no puedo estar. Espero que fuera se den cuenta de lo buena que es, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Tengo 40 años y puedo decir que nadie me ha dado lo que me ha dado ella, es así”, ha zanjado el concursante. Sus palabras han emocionado al resto de sus compañeros, que no han dudado en alentarle para que continúe con su andadura televisiva pese a las circunstancias.

Por su parte, Susana ha querido dar la enhorabuena a Michael antes de abandonar la casa de Guadalix de manera definitiva. La modelo ha entonado el ‘mea culpa’ a la hora de encontrar los errores por los que considera que su paso por ‘GH VIP’ ha llegado hasta aquí: “Lo que he llevado mal es que en ningún momento me he dado cuenta de que estoy en un concurso, creo que ese ha sido mi error. Me he guiado en todo momento por lo que sentía, todo lo he hecho de corazón”, ha pronunciado con orgullo.

Susana y Zeus, un romance marcado por las críticas

Pero ni estas palabras han conseguido convencer a la audiencia, que en redes sociales no ha dejado de criticar el romance entre Susana y Zeus. Hay quienes creen que los sentimientos del concursante están muy por encima de los de su pareja, que hace apenas unas horas mantenía con él una conversación en la que le expresaba su incertidumbre sobre lo que ocurrirá fuera. Aunque la canaria ha revelado en muchas ocasiones estar dispuesta a “dar la vida” por Montiel, los espectadores consideran que sus gestos indican más bien todo lo contrario. ¿Continuarán juntos una vez acabe ‘GH VIP’, o sus caminos se bifurcarán para siempre?