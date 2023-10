Yiya no escapa nunca del escándalo. La casa de Guadalix está que arde tras una tremenda bronca de esta última con su compañera Noemí. Un fuerte enfrentamiento que podría haber propiciado su expulsión. Tendremos que esperar al 'Debate' de GH VIP para saber si finalmente es obligada a abandonar el reality.

Todo ocurrió el sábado por la noche, Yiya se enfrentó a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' a quien, incluso, amenazó seriamente. Una dura bronca que fue subiendo de tono y en la que no faltaron los gritos. Los responsables del reality tuvieron que llamar a ambas al confesionario, eso sí por separado. Yiya no volvió a la casa tras hablar con el 'Súper' y salió por otra puerta mientras que Noemí regresó con sus compañeros. Los seguidores en redes sociales del programa se pronunciaban de forma inmediata y apuntaban a una posible expulsión disciplinaria al escuchar a Yiya llorar por los pasillos de producción. Por el momento, todo son conjeturas. La organización no ha dado más detalles al respecto y posiblemente este domingo se emita el rifirrafe y se aclaren los pormenores.

La organización de 'GH VIP' cortó al señal 24 horas por el enfrentamiento de Yiya

La controvertida concursante regresaba a la casa de Guadalix horas después de que los telespectadores estuvieron comentando su ausencia. La organización del reality se vio obligada a cortar la señal 24 horas con motivo de la trifulca. Naomí ha reconocido que su compañera la ha amenazado seriamente. "Tengo que vivir con el miedo de que en la calle... ¿qué me va a hacer en la calle?", se preguntaba indignada dentro de la casa. Todas las incógnitas se resolverán este mismo domingo cuando, además, Yiya y José Antonio Avilés se juegan ser concursantes oficiales.

Las redes están que arden por este asunto. "Me parece vergonzoso lo que está pasando hoy…. Si la censura es por los dos personajes que habéis metido por sus formas y comportamientos los echáis, pero yo pago para que me deis contenido, no censura", afirmaba una espectadora. Mientras que otro cargaba contra las formas de Yiya. "Es muy chabacana y barriobajera pero no entiendo tanto odio contra Naomi. Algún cruce fuerte de insultos ha debido de haber, también de parte de Naomi". Mientras que un televidente pedía una "sanción inmediata". Otros recordaban la salida de Oriana. "Ella se fue por menos y Yiya no para de insultar y amenazar".

Yiya del Guillén es un viejo rostro conocido de Telecinco. Su primera gran aventura fue en 'Un príncipe para tres princesas' que se emitió en 'Cuatro' en 2016. En el vídeo presentación se definió como una mujer "egocéntrica" y "un tanto bipolar". Además, ha participado en el reality más extremo de Mediaset, 'Supervivientes', concretamente en la edición de 2020, año de la pandemia, donde sus enfrentamiento con Rocío Flores fueron muy sonados.