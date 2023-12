La inesperada carta de Luitingo en la que declara lo que siente por Jessica Bueno

En plena recta final de ‘GH VIP’, Luitingo ha escogido a Jessica Bueno como su jefa de campaña. Dada la estrecha relación que ambos mantuvieron en el concurso, el cantante ha creído que la modelo es la candidata perfecta para alentarle en estos últimos días en la casa de Guadalix y así lo ha demostrado en su último blog, el cual ha dedicado a su excompañera de reality.

Luitingo se ha sincerado como nunca antes a la hora de hablar de Jessica Bueno: “Cuando menos te lo esperas, va la vida y te sorprende… España y mi Jessi, decidieron y apostaron porque yo siguiese esta bonita, dura y mágica aventura. Incluso llegar a ser finalista… Aunque nunca el sabor de estar aquí tendrá la misma sensación desde que falta la que para mí, para mucha gente de España y de esta casa, era clara finalista, incluso ganadora: Jessica Bueno Álvarez”, ha comenzado escribiendo.

El cantante se sincera sobre la modelo: "He sido feliz a tu lado"

Sus palabras no han quedado ahí, y el intérprete de ‘Operación Camarón’ ha continuado con sus halagos hacia la sevillana: “Acabaré este texto con la elegancia y la guapura de la Jessi. Jessi, te mereces que te diga todo mirándote a los ojos como he hecho muchas veces, o al menos he intentado, pero el huequito que tengo es este, y la posibilidad también. Tu collar dorado del corazón me da suerte, paz, recuerdos… Pero sobre todo tu compañía y cariño, que es lo que me has dado todo este tiempo”, ha admitido, visiblemente emocionado por su amistad con Jessica.

“A diario miro tu mensaje del cabecero de la cama, la noche en la que te fuiste. Para mí, una de las más tristes desde hace mucho tiempo en mi vida. Tengo grabada la conversación sentados en la cama antes de irte, que me dijiste: ‘Nunca en la vida me habían dicho que hacía falta a alguien para ser feliz’, pues ya te digo yo que sí. Una vez se te conoce como te he conocido yo, se entra en un mar de calma, de dulzura, de honestidad, de amor, de caricias, de buenas energías, de sabios consejos y de abrazos ilimitados… Siempre te dije que tu ser, tu sonrisa y tus maneras son especiales. Créetelo porque es así, ¿vale?”, ha confesado.

Para poner el broche de oro a su declaración de intenciones, Luitingo ha dado un consejo muy sentido a su amiga: “Date el valor que te mereces, porque vales lo que no te imaginas. Queda pendiente la compra en el centro, el llevarle champagne a tus padres y pegarnos unos ratitos de guitarra y cante. A mis padres les encantaría conocerte y pasar una tarde contigo, que lo sepas. Sé feliz, como lo he sido yo a tu lado, y más cuando me enviaste el mensaje en directo el día que nos dijeron que éramos finalistas. Te deseo lo mejor del mundo, y sueño con abrazarte un día de estos. Mil besos para ti, tu familia y tus niños”, ha zanjado, demostrando que espera reencontrarse con Jessica cuando su aventura televisiva acabe.

Luitingo, "contento" al enterarse de la ruptura entre Jessica Bueno y Pablo Marqués

Aunque el concursante admitió haberse “puesto contento” al enterarse de que Jessica Bueno ya no está con Pablo Marqués, la modelo tiene claro que, por ahora, no quiere iniciar ninguna relación sentimental. La madre del primer hijo de Kiko Rivera confesó en el debate de ‘GH VIP’ que, dado que hace apenas unos meses se había divorciado, ni su corazón ni su mente estaban preparados para afrontar un noviazgo serio porque tiene “cosas que curar”. Aún así, Luitingo parece estar dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para conquistar el corazón de su excompañera después de haber puesto punto final a su romance con Pilar Llori por estar experimentando ciertos sentimientos hacia ella.

Apenas quedan unos días para que la octava edición de ‘GH VIP’ finalice, y en ese momento, se podrá ver con claridad si la relación entre los sevillanos avanza o si simplemente queda en una mera amistad. Si algo asegura Jessica, es que ahora solo tiene ojos para sus hijos y para brindarles a ellos toda su atención, así que puede que Luitingo lo tenga difícil si quiere iniciar una historia de amor con ella.