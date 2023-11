Jessica Bueno está siendo, sin duda, la protagonista de la edición de 'GH VIP'. Después de todo lo que está pasando tras la vuelta de Luitingo a la casa de 'GH VIP', la modelo ha recibido la mejor de las visitas: su madre. Después de más de 70 días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid, era más que necesario estar con un ser querido. Y Jessica Bueno ha protagonizado uno de los momentos más tiernos de la edición con su madre.

"Estás siendo tú misma y quiero que sigas disfrutando, cuando salgas ya se acabó. Los niños están bien", ha sido el primer mensaje que ha querido decirle Loli a su hija. No ha parado de dejarle claro que está todo bien fuera: "Todo bien", le ha recalcado. Loli ha entrado con un mensaje claro para su hija. Y es que quiere que disfrute la experiencia al máximo: "Me gusta que disfrutes, disfrázate, baila, ríe y sigue como tú eres. El corazón lo tienes muy grande, tu familia está muy orgullosa de ti". Jessica Bueno, sin poder ocultar su felicidad al verla le ha dicho que se está comportando así por una simple razón: "Es como vosotros me habéis educado, me acuerdo tanto de vosotros", ha dicho muy emocionada.

Loli, la madre de Jessica Bueno, da una sorpresa a su hija en 'GH VIP'

Después de preguntar sobre su familia e hijos, Jessica Bueno no ha dudado en saber cómo se encontraba Pablo Marqués, su novio. Y la madre de la modelo le ha sido muy clara: "Pablo ahí está en casa, todo bien, perfecto. Tú pásatelo bien, disfruta que no sabes lo que te queda". Jessica la miraba con atención: "No quiero hacer nada que os decepcione", ha asegurado ella. Y Loli en este momento era muy clara: "Pues escúchame, la 'manita relajá", le ha pedido. La modelo se ha reído, pero ha querido aclarar que "no ha pasado nada" y su madre le ha dejado tranquila: "Eso lo sé yo como que te he parido".

En el plató de televisión, ya con Marta Flich, la madre de Jessica Bueno daba un dato sobre en qué punto está la relación de su hija con Pablo Marqués, que ha optado durante el paso de su chica por el reality en mantenerse en un discreto segundo plano. Loli ha asegurado que "Pablo me dice que está esperándola cuando salga". Un dato que deja claro que a pesar de todo lo que está ocurriendo dentro de la casa, Pablo está esperando a su chica fuera.

La madre de Jessica Bueno desvela en qué punto está la relación de su hija y Pablo Marqués

Loli, la madre de Jessica en plató: "Pablo me dice que está esperándola cuando salga" 💣 #GHVIPGala11 #GHVIP23N pic.twitter.com/2vOVvKAN53 — Gran Hermano ( @ghoficial) November 23, 2023

Pero no ha sido la única sorpresa que ha recibido Jessica Bueno. La modelo se rompía al ver a su tía, que le dedicaba unas bonitas palabras: "Sé fuerte, todos estamos muy orgullosos de ti, aguanta que todos estamos bien". Y Jessica le decía mientras lloraba desconsoladamente: "Os echo de menos y os quiero". Después ha tenido que abrir un armario, donde ha encontrado prendas de ropa de sus hijos, a los que echa muchísmo de menos: "Esto es de mis niños. Les echo tanto de menos, necesito sentirles y verlos", decía.

Ha recibido prendas de ropa de sus hijos

Antes de todas estas sorpresas, Jessica Bueno ha abierto su corazón y se ha sincerado. Marta Fich le ha preguntado que en qué le había servido su paso por el programa. "Creo que desde que entré me veo más decidida, más fuerte para decir lo que pienso, en confiar más en mi instinto y en que mi opinión también vale. Tengo que defender lo que siento y que tengo que dar mi opinión. Tampoco puedo hundirme si creo que mi opinión puede sembrar algo de caos", reconoce Jessica Bueno.