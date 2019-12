El culebrón entre Gianmarco y Adara continúa. Después de verse en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ hace apenas unos días, el italiano quedó supuestamente muy decepcionado por la reacción de la madrileña a su pregunta de si la esperaba. Adara, que todavía cree que tiene que mantener una conversación con Hugo fuera de la casa, le contestó rotunda que no sabía.

Tras la visita, Gianmarco expresó su disgusto y su malestar por lo que había vivido. «Lo que he vivido ahora es completamente diferente. Creo que a ella no le intereso. Al final uno abre los ojos sobre la persona que pensaba que conocía. He estado todo es tiempo solo, pensando: Tengo que esperar. Ella me dijo: ‘Nunca dudes’. Todas las palabras que siempre me ha dicho… pero creo que al final no ha sido así», desvelaba al llegar al plató.

Muy tocado con todo lo ocurrido, Gianmarco decidió volver a Italia para ver a su familia. Unos días después de vivir uno de los peores días de su vida, el italiano ha querido lanzar un contundente mensaje a través de su Instagram, donde decepcionado deja claro que no quiere seguir luchando por Adara.

«Demasiadas cosas nos decepcionan, por eso empezamos a no creer en nada. Demasiadas personas nos lastiman, por lo tanto no confiamos en nadie. Demasiadas cosas «parecen ser» y luego «no lo son»… pero al final llegará una persona verdadera que merecerá nuestra sinceridad», escribía rotundo.

Con este mensaje, Gianmarco se podía dirigir a Adara, después de haberse sentido dolido tras su visita a Guadalix. Esto podría llevarnos a pensar que el italiano ha tomado la decisión de no esperar a la concursante. «Demasiadas cosas parecen ser y luego no lo son», explicaba sobre la relación tan bonita que surgió en la casa y que ahora podría haberse acabado. ¿Qué ocurrirá cuando Adara salga de la casa de ‘GH VIP’? ¿Hablará con Gianmarco? Quedan apenas unos días para saber el resultado…