Están a punto de cumplirse tres semanas del inicio de ‘Gran Hermano VIP 8’, y sin embargo, los sentimientos ya están a flor de piel entre sus concursantes. Fue el pasado jueves cuando Luca Dazi tuvo que decir adiós a su aventura en Guadalix, a lo que se sumaba el abandono de Oriana Marzoli. No será hasta el próximo 5 de octubre cuando se sepa quién es el segundo expulsado del reality. Alex Caniggia, Laura Bozzo y Sol Macaluso se juegan su continuidad en el concurso, aunque no son los únicos protagonistas. Jessica Bueno está jugando un papel fundamental dentro de la casa, razón por la que su participación no ha pasado desapercibida para Anabel Pantoja.

Vídeo: @anabelpantoja00 Instagram

La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en una de las seguidores más fieles de ‘Gran Hermano VIP’. Desde el primer día de su emisión, la influencer ha hecho uso de sus redes sociales para comentar todos y cada uno de los movimientos de los concursantes, incluidos los de la madre del primer hijo de su primo, Kiko Rivera. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ ha demostrado que no tiene ningún problema con Jessica Bueno, motivo por el que la apoya en esta nueva andadura televisiva e incluso podría ser una de sus favoritas a hacerse con el maletín.

Anabel Pantoja, la gran 'aliada' de Jessica Bueno fuera de Guadalix

En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la prima de Isa Pantoja ha demostrado que le gusta mucho ver a la que fuera su cuñada en televisión. Tanto es así que aprovecha momentos de descanso como el de la comida para relajarse viendo el canal 24 horas de ‘Gran Hermano VIP’, y especialmente las apariciones esporádicas de la exmujer de Jota Peleteiro. Sin embargo, este apoyo hacia Jessica no resulta en absoluto extraño. En las primeras horas de reality, Anabel dedicó un mensaje 2.0 también a la participante: “Jessica la vi bastante nerviosa, a ver cómo se desenvuelve, ojalá llegue lejos! #GHVIPestreno”, escribía la hija de Bernardo Pantoja.

Aun así, las redes sociales también han servido a Anabel Pantoja para entonar alguna crítica hacia los participantes de ‘GH VIP’ en esta primera toma de contacto con el concurso: “Primer día @ghoficial Vía directo: todos los concursantes TODOS quejándose, que no abren puertas, que no hay café, que no pueden ir a la playa, que no tienen no sé qué… A ver, podéis ir al Super y comunicarlo todo junto? Y dejar de quejarse? Es un regalo lo que os ha dado GH”, aconsejaba la sevillana, visiblemente molesta por la actitud de los concursantes.