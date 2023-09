Genoveva Casanova, primera expulsada de 'Masterchef celebrity 8'

'Masterchef Celebrity' ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición este jueves 8 de septiembre. Y, como en todo 'reality', ya hay un primer expulsado. Genoveva Casanova no ha podido superar la prueba de expulsión en la que tenía que preparar un plato con reminiscencia a mar. Ni los ánimos de sus compañeros, salvados en la anterior prueba, ni las indicaciones de los tres jueces, Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera y Pepe Rodríguez, le han servido para sacar una propuesta en condiciones.

Genoveva Casanova, el "hito" de ser el primer expulsado de 'Masterchef Celebrity 8'

Genoveva se enfrentaba a los actores Miguel Diosdado y Eduardo Casanova, la modelo Blanca Romero, la presentadora Toñi Moreno, el 'Moranco' César Cadaval y Jesulín de Ubrique. Los integrantes del equipo rojo se batían entre ellos en un trepidante reto de 60 minutos en el que se han visto caras de auténtico sufrimiento. Jesulín y César han sido los mejores de la cata de esta primera eliminatoria de 'Masterchef Celebrity', como han apuntado los tres jueces.

En lo alto de la pasarela, aguardaba el equipo azul. Integrado por Álvaro Escassi, Jorge Sanz, Palito Dominguín, Tania Llasera, Daniel Illescas, Sandra Gago, Laura Londoño y Jorge Cadaval, se habían salvado en el reto de exteriores. Desde esa posición privilegiada, han visto como el resto de concursantes preparaban sus propuestas.

El platillo de Genoveva Casanova no ha superado en ningún caso el exquisito paladar de Jordi, Samantha y Pepe. El ceviche que ha presentado estaba demasiado picante, y así se lo han hecho saber los presentadores. "¿Pero tú le das de comer así de picante a tus hijos?", le ha preguntado Pepe tras la eliminatoria. Con la dulzura que le caracteriza, la mexicana se ha despedido muy agradecida de haber podido participar en el programa, aunque haya sido brevemente. "Me lo he pasado muy bien. Voy a seguir mejorando en casa", sentenciaba.

Un estreno marcado por la polémica

El arranque de 'Masterchef Celebrity' se ha visto empañado por la polémica que han protagonizado los jueces durante la presentación del programa a los medios. Todo comenzaba cuando Jordi Cruz, que acaba de ser papá, defendía el beso que le dio Anabel Alonso en una pasada edición. "No es comparable", decía el galardonado chef catalán. Acto seguido, el trío de presentadores bromeaba sobre el hecho: "¿Y no lo has denunciado?", decían. Los desafortunados comentarios subían de tono cuando aseguraban "quieren llamar a Rubiales para el año que viene". La productora del 'reality', Shine Ibérica, ha emitido un comunicado en el que se ha disculpado por lo que consideran unos "comentarios desafortunados".