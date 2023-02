Geno, de 'Operación Triunfo', explota contra Jorge Javier Vázquez: "Intentáis enemistarnos"

Geno Machado se posiciona junto a sus compañeros de 'Operación Triunfo' de cara a los medios y defiende la buena relación que mantienen. No se ha podido aguantar después de que Javián acudiera a 'Sálvame' para hablar sobre Chenoa y Jorge Javier Vázquez señalara su opinión sobre ellos. Esta situación cansa a la cantante y se ha mostrado ya muy tajante contra esa idea: "No somos falsos. Debería de saber cómo es. Nos preguntan y luego la montáis para hacer ver que estamos todos en contra de ella". Cree que esto se debe más a un deseo de crear polémica. Es molesto "que nos pregunten por la vida personal de compañeros. Tratáis de enemistarnos. Lo lleváis haciendo 20 años".

Igual o más tajante ha sido a la hora de defender a su compañera y sus palabras sobre si quedó cuarta por su carácter y el machismo de la época. Reconoce que, lejos de lo que todos piensen, ellos tienen contacto: "Lo que dijo Chenoa de su boca bien dicho está. Nosotros hablamos, llamamos, opinamos y todo solucionado". La unidad entre los participantes parece existir y se siente mal cuando se destacan ciertas ausencias de forma significativas ya que "todos trabajamos, solo parece que los que tienen un nombre con más peso tiene una agenda...". Como en todo, "el que quiere estar está y hace por estar".

Al igual que Javián, reconoce junto a Verónica y Enrique Anaut, compañeros en 'Fórmula Abierta', que preguntarles por el programa no es el problema, que lo es otro tipo de conflictos: "Me encanta, no me si mal. Salí de ahí". El grupo, que nació en ese momento, sigue su andadura 20 años después, con una nueva promoción. De momento habrá que esperar para ver otros rostros pues ha desvelado que en esa búsqueda de compañeros, alguno ha rechazo la propuesta. Lo que parece que no valoró fue incluir a uno de los triunfitos actuales. Ante la pregunta, confirmó que para la gira y el proyecto "era muy importante tener una línea de imagen de edad, no por ser más profesionales, trabajamos en otra onda".

Javián también defiende a Chenoa: "No vais a poder con nosotros, lo siento"

Tras comentar Chenoa en una entrevista que el machismo en la primera edición de 'Operación Triunfo' pudo determinar el devenir del proceso, 'Sálvame' quiso ir más allá. Allí Javián fue el primero en pronunciarse y señalar a algunos medios como los culpables de la polémica. Aunque no compartiera la opinión de su compañera, sí asume que "los titulares han sido exagerados" respecto a esto. Al igual que Geno, tenía la sensación de que en estas enemistades públicas que se generan cuando piden la opinión lo que buscan otra cosa, no sólo que se pronuncien sobre un tema. Así, no dudaba en afirmar que, por mucho que lo intenten, "no vais a poder con nosotros, lo siento".

Jorge Javier Vázquez, presentador que realizó la entrevista ese día, no lograba entender que hubiera dos versiones sobre esto. No es la primera vez que se señala conflictos entre los que fueron integrantes del programa, aunque haya sido detrás de cámaras. Ante ello no dudaba en recordárselo y dejar un mensaje: "Sois más falsos que un billete de 30 euros". Lo cierto es que ambos han coincidido también en que, antes de que hayan sido preguntados, ya le habían dado su opinión a Chenoa. Así que, para ellos, el conflicto no puede ir para mayores por mucho que muchos quisieran demostrar lo contrario.