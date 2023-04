Gema Aldón, devastada en su regreso a España tras verse obligada a dejar 'Supervivientes'

Gema Aldón abandonó 'Supervivientes' con muy mal sabor de boca y es que un problema de salud ha precipitado su salida de la aventura selvática. La hija de Ana María Aldón sufrió un problema en un codo durante una prueba de líder, el cual le ha obligado a abandonar el reality. Al parecer, tiene una fisura en un hueso del codo, la cual ha acabado en infección. "Me da mucha pena porque tenía muchas ganas de seguir. Era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", dijo la joven antes de dejar el programa. Días después, este martes 4 de abril, ha llegado al aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con una expresión que hablaba por sí solo.

Vídeo: Europa Press

Aunque ha llegado con los cascos pertinentes que la organización dispone para ellos y que evitan filtraciones antes de llegar a plató, su rostro era un poema. Devastada y sin dedicar ninguna sonrisa, Gema Aldón demuestra que no está en su mejor momento. Su única intención es la de recuperarse cuanto antes, por lo que ha reaparecido con un cabestrillo y una tristeza más que evidente. No ha aclarado nada sobre cómo se encuentra, tampoco sobre sus planes ahora que ha vuelto a España.

Gema Aldón jamás pensó que su regreso iba a ser tan pronto, al igual que tampoco lo imaginó su madre, Ana María Aldón. "No he podido hablar con ella pero estoy muy preocupada porque no conozco el alcance de la lesión. Por más que me digan que es una fisura... Al principio dijeron una cosa luego otra... Yo de verdad no estoy informada", dijo ella en 'Fiesta', espacio de televisión en el que colabora. Su actitud demostraba preocupación, más aún si se tiene en cuenta que ella misma animó a su hija para que continuara en el concurso. Entonces, desconocía el alcance de su lesión, lo que provocó que intentara que Gema Aldón no tirara la toalla. "Me he sentido muy mal porque yo la he animado a seguir sin saber el alcance de la dolencia que tenía y de los dolores que tenía. Me he hartad de llorar y de pensar, pero qué mala madre", se ha lamentado.

Fue el pasado jueves día 30 de marzo cuando Gema Aldón conoció por boca de Jorge Javier Vázquez que su concurso había llegado a su fin. Sucedió durante la gala de 'Supervivientes 2023', un instante del que ella todavía se lamenta y que ha generado un gran dolor en alguno de sus compañeros. Aunque con Raquel Mosquera ha tenido grandes enfrentamientos, con quien ha hecho muy buenas migas es con Alma Bollo y Jonan, participantes que lloraron su marcha y que ahora tienen que hacerse a la isla sin ella.