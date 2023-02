Gema Aldón aclara por qué su madre no la defenderá en 'Supervivientes'

Gema Aldón no quiere que su madre esté en los platós defendiéndola mientras participa en 'Supervivientes'.

La nueva edición de 'Supervivientes' comienza a calentar motores y ya conocemos a su primera concursante confirmada: Gema Aldón. La hija de Ana María Aldón se enfrentará a su aventura más extrema en televisión, pero no tendrá a su madre defendiéndola en los platós. Te contamos el principal motivo por el que ha optado por otra persona.

La joven se ha pronunciado en el programa 'Fiesta' donde ha reconocido que su progenitora haría un buen papel como defensora. Además, ha querido evitar posibles especulaciones sobre su relación. "Que nadie se confunda y quieran meter cizaña entre nosotras. No pasa absolutamente nada". Acto seguido ha indicado el motivo por el que desea que la diseñadora se aleje del plató de 'Supervivientes': "Ya bastante tiene y no quiero que tenga más de lo que tiene. Que está muy bien ahora". Su principal objetivo es que su madre no sufra con su participación y protegerla al máxima. Y es que después de un tiempo muy complicado marcado por su proceso de divorcio de José Ortega Cano, la colaboradora comienza a levantar cabeza y a tomar las riendas de su nueva vida.

Gema Aldón, nerviosa ante la experiencia

"Miedo no tengo ninguno. Un poquito al frío, pero no tengo miedo a las alturas, ni a pasar hambre. Quiero aventuras. Soy una persona decidida", afirmaba Gema Aldón sobre este gran reto televisivo. También recalcaba que se siente un poco nerviosa mientras que su madre le soltaba la siguiente pregunta: "¿Tú sabes dónde te estás metiendo, hija?". Ella contestaba afirmativamente añadiendo que es "mejor vivirlo que contarlo".

Ana María Aldón ha aprovechado la ocasión para trasladar un consejo a su hija: "Cuenta siempre hasta diez. Haz autocontrol y practícalo. Eso te va a servir para no perder los nervios fácilmente". También ha explicado lo que más miedo le da sobre su participación. "Me da miedo que ella está muy delgada. Me da miedo que tenga problemas de estómago. Eso lo primero". Gema coge el testigo de su madre quien participó en la edición celebrada en 2020. Ella ha recordado a su hija que se trata de una "experiencia muy dura, espero que aguante por ella misma".

La hija de Ana María Aldón se está haciendo un hueco en la televisión. La hemos visto en distintas ocasiones en un plató ofreciendo entrevistas, pero nunca antes había participado en un reality. La joven es tanatopractora y su gran sueño sería montar una funeraria. “He estado seis meses estudiando teoría online y 21 días haciendo prácticas con difuntos reales para ser agente funeraria”. También es madre de una niña de 4 años, su gran debilidad. Durante esta última etapa ha sufrido importantes cambios en su vida. Rompió recientemente con el padre de su hija y en el 'Deluxe' habló de una relación tóxica. "Una de las cosas más importantes que me impedía dejar a mi pareja era que mi hija creciese con un padre y una madre juntos como no lo he hecho yo".