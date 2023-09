Gabriela Guillén destapa la reacción de Bertín Osborne a su embarazo

Más de dos meses después de darse a conocer su embarazo, Gabriela Guillén se ha sentado en un plató de televisión. Lo ha hecho durante la tarde del miércoles, 20 de septiembre, en ‘Y ahora Sonsoles’, programa en le que ha hablado sobre su próxima maternidad y sobre cómo recibió la buena nueva Bertín Osborne cuando se la contó.

Ataviada con un look rojo y presumiendo de curvas premamá, Gabriela Guillén ha protagonizado una esperada reaparición televisiva en la que se ha sincerado al máximo frente a Sonsoles Ónega. Y es que, aunque en un primer momento este embarazo supuso un motivo de alegría para la futura madre primeriza, tanto por la llegada del bebé como por la posibilidad de continuar su romance con el presentador, lo cierto es que el padre no tuvo la misma reacción. El maestro de ceremonias de ‘Mi casa es la tuya’ optó por desmarcarse y poner punto final a su noviazgo con la joven, lo cual hizo que el ánimo de esta última cambiase radicalmente.

Fue durante la feria de Sevilla cuando la empresaria empezó a encontrarse mal. Unos síntomas que achacó al calor a un posible embarazo, así que, para salir de dudas, se desplazó hasta un médico de Madrid siguiendo las indicaciones del cantante. Una vez en la capital, Gabriela se hizo una prueba que salió positiva, razón por la que quiso informar en primera instancia a Bertín, con quien estaba disfrutando de una bonita historia de amor. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que, el nacimiento de ese bebé supondría un cisma en su vínculo amoroso, ya que la respuesta de Osborne al conocer el estado de su novia fue: “¿Me estás jodiendo?”.

La reacción del intérprete de ‘Como un vagabundo’ no gustó en absoluto a su novia: “Me enfadé, bueno, me molesté porque me dijo que no iba a confirmarlo”, ha asumido. Sin embargo, con el paso de las semanas las aguas parecen haber vuelto a su cauce entre ellos y gozan de una buena relación amistosa mientras que, por su parte, Bertín está haciéndose cargo de todo lo que tiene que ver con su papel paternal.

Apenas habían pasado tres meses desde que se relacionó a la paraguaya con el artista, y sin embargo, su historia de amor había cambiado el rumbo esperado con este embarazo. Así lo ha explicado Gabriela, que ha aclarado que no había hablado ni siquiera de tener descendencia con el que fuera su novio cuando saltó todo por los aires. No obstante, si algo tuvo claro desde el primer momento, era que su hijo “no es ningún error” y que asumiría todo el proceso de gestación, ya fuera en solitario o con la compañía de Bertín. Es por ello que ahora se encuentra felizmente embarazada de seis meses, aunque recuerda que los primeros fueron muy duros.

