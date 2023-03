Gabriela Arrocet llega a 'Supervivientes 2023' con este consejo de su padre, Edmundo Arrocet

Tras el abandono de Patricia Donoso a los pocos días de comenzar el concurso, ya hay nueva concursante en 'Supervivientes 2023'. Este domingo, durante 'Conexión Honduras', Gabriela Arrocet ha saltado del helicóptero y se ha convertido en participante oficial. La hija de Edmundo Arrocet, que ha estado de actualidad por sus continuas desavenencias con el Clan Campos, ha revelado el consejo que le ha dado su padre a la hora de hacer frente a esta aventura.

Con los nervios que vienen siendo habituales, Gabriela Arrocet se mostraba orgullosa de ser la nueva concursante de 'Supervivientes'. Tiene muchas ganas de que la audiencia pueda conocerla más allá de las polémicas que ha protagonizado al enfrentarse a las hijas de María Teresa Campos y espera disfrutar de esta aventura lo máximo posible. Para ello, va a cumplir a rajatabla el consejo que le ha dado su padre, Edmundo Arrocet: "Me dijo que mantuviera la calma, que era un juego, me lo pasara muy bien y disfrutara porque se acaba". Por otro lado, también le ha querido dedicarle el salto desde el helicóptero al humorista por tratarse del Día del Padre. A este respecto, también ha aclarado que el chileno se encuentra "bien y muy contento".

De nuevo en el foco mediático, ahora todas las miradas están puestas en las Campos y en su reacción ante el fichaje de la cantautora por el programa. Alejandra Rubio, que es colaboradora del programa que presenta Ion Aramendi, ha explicado que no le ha pillado por sorpresa que sea concursante del reality de aventuras y ha aplaudido su salto. "No le deseo mal. Ella tiene carácter, me siento hasta identificada. Tiene personalidad. Espero que no dé muchos disgustos en casa", ha asegurado la joven. Por otro lado, la hija de Terelu Campos hace hincapié en que no tiene miedo por lo que pueda contar en la isla y que estarán preparadas para responderla.

Gabriela Arrocet le declara la guerra a las Campos

Hace unas semanas, Gabriela Arrocet volvía a reaparecer en televisión y lo hacía para hablar con Carmen Borrego. Ambas protagonizaron un tenso enfrentamiento y la hija de Edmundo Arrocet no dudó en arremeter contra la colaboradora. "Yo tuve el honor de conocer a tu mamá, que hizo muy feliz a mi papá y mi papá la hizo muy feliz a ella. Yo solo estoy contestando las ordinarieces y barbaridades que decís tu hermana y tú. Solamente eso", comenzó diciendo la cantautora. "Me voy a poner seria y te voy a decir una cosa y te la voy a decir por última vez. Voy hablar yo, que tú llevas hablando mucho de nosotras y mintiendo. Hay una persona que no está bien y hay una persona que está apartada de los medios desde hace mucho tiempo. Lo mínimo que podríais hacer tu padre y tú es callaros y no volverla a nombrar. Ella no os nombra ni os recuerda. Ni le importas tú", respondía Carmen Borrego completamente enfadada. "No me callo porque ya no me da la gana. Deja a mi madre en paz", sentenciaba.