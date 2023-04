La aventura se ha acabado para Gabriela Arrocet. La hija de Bigote Arrocet se ha convertido en la segunda expulsada de 'Supervivientes. Toca abandonar definitivamente el concurso después de que la audiencia haya decidido que ella es la expulsada. Hasta ahora se encontraba en Playa de los Olvidados, que es donde van los concursantes que expulsan tras ser nominados. Sin embargo, para ella no ha sido una mala noticia.

Y es que estaba deseando coger su saco para volver a España. Sus deseos se han cumplido. Gabriela Arrocet no se había terminado de adaptar a las duras condiciones en las que están los concursantes de este 'reality'. Dormir en la intemperie, no poder ducharse, las lluvias torrenciales... No es fácil y no ha sido fácil para ella, que ahora podrá retomar su vida en la civilización.

Ha sido la elegida para volver a casa

Gabriela fue la elegida entre Jaime Nava y Artùr Deinese para ser la expulsada. Estos van a pasar una semana más en esa playa a la espera de que llegue el siguiente expulsado. Gabriela no puede estar más agradecida con la decisión de la audiencia: "Son los mejores supervivientes, están tan compenetrados, yo no tengo nada que hacer aquí, ustedes se merecen estar aquí con todo, son unos valientes y unos guerreros", empezó diciendo. Y añadió que ahora desea volver a casa para recuperarse: "Estoy enferma de los oídos, este lugar es un infiernillo, el viento no para, yo no puedo estar con los oídos al descubierto, lo he pasado muy mal. Yo no sabía lo que era, nadie sabe hasta que viene y esta playa es lo más duro que hay".