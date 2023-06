Frank Cuesta sorprende en 'El Hormiguero': "Vivo en un contenedor"

Frank Cuesta ha sido el último invitado al programa de las hormigas, 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos. Una visita para hablar del proyecto del santuario que tiene en Tailandia y su nuevo proyecto, 'Carreteras salvajes'. El aventurero lleva un tiempo alejado de la televisión, donde saltó a la fama por programas como 'Frank de la jungla' o 'Wild Frank', siendo este su último proyecto en televisión en el año 2020 para DMAX. Desde entonces, ha estado volcado en el santuario que tiene Tailandia, país en el que su exmujer ha estado presa durante varios años. Ahora, se sienta con Pablo Motos y habla animadamente de cómo es su vida actual.

El naturalista se confiesa con Pablo Motos sobre estos tres años alejado de la pequeña pantalla: "Dejé la televisión porque me aburría. Lo que me gusta es divertirme, y cuando te obligan a hacer cosas, no lo haces. Pero con ese programa me lo paso muy bien", ha comenzado diciendo sobre su nuevo proyecto, Carreteras Salvajes. Y añadió que "me acompaña Cristina Seguí y llevamos hechos cuatro capítulos, pero espero hacer ocho o diez, aunque todavía no tenemos cadena donde emitirlo, sino, lo subo a YouTube".

Frank Cuesta confiesa cómo es su vida, alejado de la sociedad

Pablo Motos quiso saber cómo es la vida actual de Frank Cuesta, quien sorprendió con su respuesta: "Vivo en un contenedor de un camión. Tengo una cama plegable y ahí es donde vivo. Te evitas que haya mujeres que quieran venir, amigos tampoco vienen, estoy con los animales, de vez en cuando voy a la gasolinera y vuelvo", cuenta. Además, confesó que "la gente me aburre mucho, por eso tengo pocos amigos y hablo con mi nutria, que se llama Chispas, me entiende, le digo cualquier cosa y sabe lo que quiero decirle. Todos los animales se humanizan".

Durante su charla con Pablo Motos también habló sobre su ex, Yuyee, quien estuvo en una cárcel de Tailandia durante seis años tras ser detenida y encarcelada por presunto tráfico de cocaína. “Está bien, pero le han quedado muchos miedos, eso se queda siempre. Durante un tiempo tuvo problemas para dormir en una cama, por ejemplo, pero se ha adaptado rápidamente por los niños”, ha asegurado. Y ha añadido que ella vive en el país asiático: "Ella tiene ya su vida y yo vivo todavía allí porque tengo a mis animales, incluida Chispas. Hemos soltado 384 nutrias en libertad y la única que no ha querido irse ha sido Chispas. Tiene comportamientos de nutria, pero conmigo tiene de perro, me entiende totalmente", ha sentenciado.

En su conversación también charló sobre la Ley Animal:" Es una puta mierda, pero tiene cosas buenas. No puedes hacer una ley ‘mascotista’ y llamarla ley animal. Hacen una ley que no puede tocar los toros ni la caza porque saben que no pueden tocar los toros en España. A mí no me gustan los toros, pero sólo el día que la gente deje de apoyarlos, desaparecerán". Y añade: "El problema es que hemos vivido la mejor época de la historia de España y nos hemos vuelto gilipollas, nos quejamos por todo”.