Fran Rivera carga contra Isabel Pantoja en televisión: "¡Hablando del karma, acojona!"

'De viernes' sigue sorprendiendo con los invitados que lleva al plató. Después de la demoledora entrevista de Ángel Cristo Jr., que sigue dando muchos titulares, ahora llega el turno de un nuevo invitado. Este viernes se sienta Fran Rivera con Beatriz Archidona y Santi Acosta. El torero concederá una entrevista de lo más sincera este viernes 15 de diciembre, en la que habla muy claro sobre sus relaciones familiares. Además, recuerda cómo le afectó la muerte de su madre y habla sin tapujos sobre Isabel Pantoja, a la que ataca con dureza.

Aunque por ahora hay solo un adelanto de lo que hablará, Fran Rivera rememora cómo lo pasó tras conocer la muerte de su madre: "Fue terrible. Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer (Isabel Pantoja) qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma... acojona", dice entre risas en el adelanto que ha hecho el programa un día antes de emitirse la entrevista.

Fran Rivera vuelve a abrir una guerra contra Isabel Pantoja

Ahora que parecía que la vida de Isabel Pantoja estaba en calma, el foco vuelve a estar sobre ella por culpa de Fran Rivera. Y es que carga contra ella en una nueva entrevista que veremos en su totalidad este viernes. En 'De Viernes' vuelve a abrir un melón que ha abierto en más de una ocasión. Porque el torero ya está cansado y ahora abre de nuevo la guerra. Y es que la cantante todavía guarda en Cantora los objetos de Paquirri que nunca entregó a Fran y Cayetano. El que también se ha pronunciado al respecto ha sido Joaquín Moeckel, el abogado de los hermanos Rivera: "Van a seguir adelante con la batalla judicial", ha declarado. Y es que a pesar de que ha estado años luchando por conseguir las pertenencias de su padre, no cesa en conseguirlos.

Pero no ha sido lo único que ha dicho Fran Rivera sobre la tonadillera. Y es que va más allá y declara con dureza: "La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente (...). No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera". Porque en ningún momento dice el nombre de Isabel Pantoja, no es capaz. Prefiere referirse a ella como esa mujer o la señora que se casó con mi padre.

El torero no es capaz ni de decir el nombre de Isabel Pantoja

Pero Isabel Pantoja no es la única persona de la que habla el torero. Y es que como no podía ser de otra manera, Fran Rivera recibe la pregunta sobre en qué punto está su relación con sus hermanos. Y él se muestra de lo más sincero: "Con mi hermano Julián y con Kiko Rivera no hay relación. Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos", ha reconocido. Eso sí, no mete en ninguno de los dos botes a su hermano Cayetano, con el que durante años mantuvo una relación buena.

Y no puede evitar emocionarse al recordar a su madre. De hecho, no solo reconoce que lo pasó fatal cuando murió, también rememora los peores momentos de su madre y lo hace con una frase de lo más rotunda: "La droga es una enfermedad terrible, en la casa en la que entra, se destroza".