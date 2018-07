La foto de Isabel Pantoja que Raquel Bollo guarda con cariño

Raquel Bollo sigue manteniendo una relación estupenda con Isabel Pantoja, tal y como vimos hace unos meses en uno de los conciertos de Kiko Rivera, al que acudió toda su familia. Pues bien, la excolaboradora de televisión ha vuelto a dejar clara esa buena relación durante el programa ‘Ven a cenar conmigo’ al mostrar una foto muy especial.

La excolaboradora de ‘Sálvame’ ha abierto las puertas de una casa en Sevilla, que no era la suya. Y es que la ex de Chiquetete está viviendo en una casa en una exclusiva urbanización en un pueblo de Sevilla junto a su actual pareja, Juan Manuel Torralbo, que habrá preferido no enseñar en televisión.

Pues bien, Raquel Bollo sorprendió a sus comensales con un plato de carne con salsa al que llamó ‘A tu vera’. Los invitados quedaron muy satisfechos con la cena. Agustín y Olivia no dudaron en echar un vistazo a la casa y entraron en algunas de sus habitaciones, donde estuvieron viendo algunas fotos.

Entre las instantáneas que vieron había una que llamó la atención no solo de Agustín y Olivia, también la de los espectadores: una en la que Raquel Bollo aparece junto a Isabel Pantoja. Parece que la excolaboradora le tiene un cariño especial a esa foto, tanto que la guarda entre otras de sus hijos y amigos…