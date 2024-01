La surrealista confesión de una soltera de ‘First Dates’ sobre el espíritu de Lola Flores

'First Dates' ha vuelto a abrir sus puertas para dar la bienvenida a una nueva tanda de solteros dispuestos a enamorarse. O, como mínimo, tener una agradable velada en la mejor compañía. En esta ocasión le tocaba el turno a Carmen, una sevillana jubilada, y Pepe, otro jubilado cordobés. Pero si ha habido uno de los dos comensales que se ha llevado toda la atención de la noche, esa ha sido Carmen. Nada más entrar al restaurante más famoso de la televisión nacional ya ha sorprendido a todos con su surrealista confesión que involucra a Lola Flores. A pesar de que La Faraona ya no esté entre nosotros, la soltera de 'First Dates' ha reconocido que la tiene muy presente. Pero no por las razones que uno pensaría.

La conexión 'de otro mundo' de una soltera de 'First Dates' y Lola Flores

Carmen ha cruzado las puertas de 'First Dates' pisando fuerte a pesar de la muleta que necesita para caminar. Como le ha explicado a Carlos Sobera, hace unos años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de la lumbar y hubo un problema en la mesa de operaciones. "A mí me gustaba mucho bailar. Pero durante la operación han cogido el nervio ciático. Y he cogido un poco de bajona. La vida de antes no la puedo hacer", ha confesado visiblemente emocionada. La jubilada, que odia que se refieran a ella por ese término, pronto se ha recompuesto haciendo alarde de su poderío. "Yo soy muy brilli brilli", le ha dicho al presentador de Cuatro cuando este le ha preguntado por su look de lentejuelas, a juego con su bastón.

La mujer de 68 años ha seguido charlando animadamente con Sobera y con Matías, el camarero argentino de 'First Dates' del que se ha quedado prendada. "A mí me encantan los argentinos, aunque son muy embaucadores. Pero me encantan", le ha señalado al joven muy divertida. Pronto ha querido dejar clara su procedencia y raíces. Aunque ha reconocido con mucho pesar que no es gitana, si ha puntualizado que, como buena sevillana, ella "tiene lo suyo". Ha sido entonces cuando se ha sincerado sobre su particular nexo de unión con Lola Flores. Y es que, en ocasiones, el espíritu de La Faraona se cuela en su ser. "Me invade la Lola Flores. Se me pone la voz ronca, incluso. Y digo 'Ya me ha inducido la Lola Flores. Ha entrado en mí. Ha entrado en mí'", ha señalado tajante.

Una cita con altibajos que no ha cuajado en cuanto se han puesto a hablar de sexo

Tras esta confesión 'paranormal' de la soltera de 'First Dates', Carlos Sobera le ha preguntado sobre su vida amorosa. "Llevo sola por lo menos tres años, pero yo tengo muchos amigos de todo tipo. Yo tengo todo tipo de amistades y del mundo del arte", le ha dicho. Sobre qué espera encontrar en el programa, Carmen parecía tenerlo claro: "Me gustaría una persona, pero una persona que me llene en todos los aspectos. Que yo creo que es constructivo", ha sentenciado. Nada más terminar de poner los puntos sobre las ies, ha hecho su aparición estelar Pepe, su cita. El también jubilado cordobés ha dejado claro desde el primer momento que quiere una relación estable. "Tengo muchas ganas de enamorarme. Siempre he tenido ganas de enamorarme", ha reconocido tajante.

A Carmen las primeras impresiones le han jugado una mala pasada. "No me ha llenado. Le he visto un señor educado, pero no es mi estilo", le ha tachado desde el primer instant. La velada ha seguido su curso sin mucho entusiasmo, a pesar de los intentos de Pepe por darle ritmo al encuentro. La sevillana le ha señalado entonces que, en realidad, ella no está preocupada por encontrar el amor. Está muy bien acompañada en la actualidad y "si aparece alguien especial, pues aparece". Pero, por lo visto, ese no era Pepe. Finalmente, ninguno de los dos se ha sentido especialmente cómodo, con algunos desencuentros, sobre todo cuando han comenzado a hablar de sexo. Carmen se negaba a hablar sobre ese apartado de su vida y Pepe le ha dicho que quiere a una pareja que hable del tema con la misma libertad que él. No han congeniado y, como era de esperar, no se han dado una segunda oportunidad.