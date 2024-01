La sorpresa de una soltera de 'First Dates' al recibir el primer beso de su vida

"Para los dos es la primera cita de su vida. Y no la van a olvidar nunca". Con este preámbulo, Carlos Sobera daba inicio a la que, probablemente, ha sido una de las citas más emblemáticas de 'First Dates'. El restaurante más famoso de la televisión nacional abría sus puertas para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición del programa de Cuatro. Después del encuentro del día anterior, que obligó al equipo de 'First Dates' a intervenir, las expectativas eran muy altas. Y los solteros no han defraudado. La sintonía entre Judit y Eric ha sido instantánea. Los jóvenes zanjaban su encuentro en la sala privada prestándose a realizar un reto que ninguno olvidará jamás.

La confesión más dura de la soltera de 'First Dates': "Quiero alguien que acepte mi cuerpo"

Nada hacía prever el desarrollo de los acontecimientos en 'First Dates'. Judit llegaba al plató del formato presentado por Carlos Sobera, muy risueña, aunque ciertamente nerviosa. La joven de 23 años reconocía sus inseguridades al instante. Un lastre que le acompaña siempre y, en esta ocasión, no iba a ser menos. "Yo quisiera estar como las demás. Me gustaría estar más delgada", ha confesado la catalana nada más entrar al restaurante. Según ha explicado esta actriz de doblaje de apenas 23 años, nunca ha tenido suerte en el amor. Hasta el momento. De hecho, reconocía que nunca había tenido una cita con un chico. Unas palabras que llenaban de ternura al presentador.

Tras esta autopresentación, la soltera de 'First Dates' ha desvelado lo que busca en una potencial pareja. Algo lógico, por otra parte, aunque, para ella, es del todo inédito, a tenor de sus palabras. "Quiero a un chico que acepte mi cuerpo, porque he sido rechazada dos veces y creo que es por eso. Así que quiero que alguien me acepté tal y como yo soy", aseguraba la barcelonesa. Por lo visto, nunca ha logrado obtener la aceptación del género masculino. Una realidad de la que quería deshacerse de una vez por todas. El programa ha tenido a bien cruzarla con Eric, otro catalán al que el romance tampoco le ha acompañado demasiado en sus tiernos 21 años.

El flechazo entre Judit y Eric que ninguno de los dos ha podido esconder

El administrativo ha entrado en el restaurante de 'First Dates' con una gran sonrisa en la cara y una energía que ha conquistado desde el primer momento a su compañera de mesa. Un poco tímido en un principio, pronto ha reconocido que él tampoco se había embarcado nunca en una cita con una mujer. Nunca. "El amor no me ha tratado ni bien ni mal. Nunca he tenido una experiencia, por lo que esta es mi primera vez", se sinceraba el comensal sin titubeos. Nada más verle, Judit ha sentido que el joven de 21 años le gustaba. "Es el tipo de persona en la que me fijaría", ha sentenciado. Un flechazo en toda regla, porque a él le ha sucedido del mismo. "Eres una chica muy atractiva", le ha dicho. Totalmente desencajada, Judit le ha comentado que nunca nadie le había dicho eso. "Qué mal gusto tiene la gente”, le ha contestado él tajante.

La sensación inicial de nerviosismo se ha ido disipando a medida que los dos solteros han ido conociéndose. Tras una velada que podemos calificar de bastante productiva, llegaba el momento de acudir a la sala privada. Ahí se han enfrentado a una serie de pruebas que el equipo de 'First Dates' les había preparado. Además de tener que explotar un globo situado entre sus cuerpos al tiempo que se daban un abrazo, les han pedido que se dieran un "beso picante". Ninguno de los dos se lo ha pensado dos veces y se han fundido en un pico que, pronto ha desembocado en dos. "¡Mi primer pico!", gritaba de contento la actriz de doblaje. Como no podía ser de otro modo, ambos se han marchado de 'First Dates' más que satisfecho y con la promesa de que tendrán una segunda cita.