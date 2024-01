La inesperada reacción de una soltera de 'First Dates' que obliga al equipo del programa a intervenir

Que 'First Dates' es un programa donde las sorpresas están a la orden del día, es un hecho. Sin embargo, hay ocasiones que la realidad supera con creces las propias expectativas del formato de Cuatro. Es lo que ha sucedido en una de las últimas citas. El restaurante más famoso de la televisión nacional ha abierto una vez más sus puertas para dar paso a un nuevo grupo de solteros. El amor estaba en el aire, aunque no para todas las parejas que se han animado a compartir un encuentro, donde el 'feeling' ha brillado por su ausencia. Pero, sin duda, si ha habido un par de solteros que no ha dejado indiferente, esos han sido Ying y Ana. La canaria de 43 años ha entrado pisando fuerte. No ha dudado en compararse con Shakira. Es la segunda vez consecutiva que la cantante sale a colación en alguna de las citas. Prueba de ello, la soltera del día anterior, enfadada con la colombiana por su canción con Bizarrap. Pero su descripción de sí misma no ha sido lo que ha definido su paso por el 'reality'.

La primera impresión en la cita de 'First Dates' que no ha cuajado

El programa presentado por Carlos Sobera ha vuelto, una noche más, ha brindado uno de los momentos televisivos del día. "Soy la oveja negra de la cultura china porque no encaja mucho conmigo", confesaba nada más entrar al formato Ying, uno de los flamantes solteros de la velada que estaba a punto de comenzar. "De España me gusta todo, la cultura, la gente y su filosofía", reconocía el español de origen chino nada más hacer su aparición estelar en 'First Dates. Estaba ansioso por conocer a su "media naranja", como él mismo ha explicado. Sus objetivos eran claros: no quería medias tintas, sino encontrarse de frente con su alma gemela. Una postura que ha mantenido a lo largo de toda la cita y desde las primeras impresiones hasta el final.

Ana, por su parte, aseguraba ante las cámaras que su "aire un poco latino" era una de sus grandes cualidades a la hora de conquistar. La Shakira canaria de 41 años ha entrado a 'First Dates' pisando fuerte. Sin embargo, ya desde el inicio, cuando los solteros se han tenido frente a frente, las reacciones han sido del todo dispares. El hombre de 43 años no esperaba encontrarse con alguien con tantas curvas como Ana. "Más alta, más delgada y más cuidada físicamente", ha sentenciado Ying sin dar opción a réplica a su compañera de mesa. En cambio, la mujer tenía poco que decir sobre el aspecto físico que esperaba encontrar. Para ella hay cuestiones más importantes que lo que se percibe a primera vusta. "Yo busco un hombre sincero, buena gente, trabajador y deportista", aseveraba.

La soltera de 'First Dates' se niega a acatar el veredicto final

La cita en 'First Dates' ha dado comiendo a pesar de la falta de sintonía inicial. Por lo menos, por el lado de Ying. Ana ha confesado que es una gran seguidora de la cultura japonesa. Un dato que ha incomodado sobremanera el hombre. Esta le ha comenzado a relatar sus hobbies, entre los que se encuentra la práctica del yoga, la meditación y las telas áreas. Su relato sobre su faceta más deportiva no ha convencido a Ying, que no se creía nada de lo que le estaba contando la soltera. "Eso dice ella, pero yo pienso que Ana no es muy deportista'', argumentaba él. Ella, en cambio reconocía "el físico atlético" de su cita.

Como en cada programa, en la recta final de la velada, los solteros se han trasladado al reservado para compartir a viva voz sus opiniones sobe la cita y conocerse mejor. Ana no ha querido cerrar la puerta a Ying, sin embargo, el lo tenía claro cristalino. La soltera no era, en ningún caso, la mujer que estaba buscando. ''No encaja conmigo, como pareja la respuesta es no'', decía él tajante. La decisión final del comensal pillaba totalmente por sorpresa a Ana que se quedaba en 'shock'. No acababa de entender el motivo de las calabazas del soltero. ''Él dice que quiere que nos sigamos conociendo'', comentaba ella. Su negativa a aceptar el veredicto ha obligo a los miembros del equipo de First Dates a intervenir. ''No... ¿Te esperabas esa negativa por su parte'', le respondían estos. ''Su negativa no es al cien por cien'', indicaba ella mientras el soltero volvía a negar con la cabeza enfático.